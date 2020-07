Sommeroplevelser: En lille perle og et helt særligt menneske

Et besøg i Den Italienske Have i Broløs syd for Hobro er noget helt specielt. Haven med de mange stauder, planter og italienske skulpturer er betagende smuk, og indenfor i stuehuset er de rokokoprægede stuer unikke og storslåede. Men det allerbedste ved et besøg er alligevel at tale med ejeren af det hele; 90-årige Benny Knudsen.

Inden vi kommer til haven og huset, skruer vi lige tiden godt 90 år tilbage i tiden. Her blev Benny Knudsen født på en lille landbrugsejendom i Fårup. Han gik på Fårup Skole indtil 7. klasse, hvor han kom på Solhverv Ungdomshøjskole i Vebbestrup. Det der i dag, kendes som Solhverv Privatskole. Senere fulgte løse jobs som landbrugsmedhjælper, inden han i 1949 kom på Ollerup Gymnastikhøjskole og gennemførte en lederuddannelse i gymnastik.

Efterfølgende stod den igen på landbrugsarbejde, mens han om aftenen underviste egnens lovende gymnaster – det foregik blandt andet i Vester Tørslev og Skjellerup forsamlingshus. Senere blev han indkaldt til militæret, hvilket bragte ham til Sandholmlejren og herfra til Livgarden. Benny har således ofte stået vagt på Amalienborg Slotsplads.

- Da jeg stoppede i Livgarden og flyttede tilbage til Jylland, havde mine forældre købt Møllegården. Her flyttede min bror og jeg ind for at hjælpe, samtidig med at jeg tog en landbrugsuddannelse. Jeg arbejdede i mange år på gården.

- Min far døde i 1967, og jeg arvede gården med 70 tønder land, en masse kreaturer og naturligvis haven, som allerede var blevet en stor hobby.

- Min mor og min ældre bror blev boende på gården. Min mor døde i 1987 og min bror kom på plejehjem, og kort tid derefter besluttede jeg at udleje jorden og sælge besætningen. Jeg var nemlig stresset, og selvom jeg elskede mit job og ikke mindst dyrene, var det slut med landbrug. Men haven ville jeg fortsætte med. Den gav mig en masse glæde, og sådan har været hver eneste dag siden.

Her begynder fortællingen så for alvor om ”Den Italienske Have”, som er blevet lille, men alligevel unik perle og seværdighed i Mariagerfjord-området.

At haven er åben for offentligheden, skyldes at Edel Andersen fra Hobro- og Hadsund Havekreds for nøjagtigt 30 år siden ringede og spurgte Benny om hun måtte arrangere en foreningsudflugt til haven.

- Det afviste jeg pure, men hun var vedholdende, og jeg overgav mig til sidst. Den weekend, Edel og hendes forening kiggede forbi, var der 500 besøgende i haven, og jeg synes, det havde været fantastisk sjovt. Et par uger senere tilmeldte jeg mig et åben-have-arrangement, og der kom 1.500 gæster.

- Jeg var blevet grebet af at fremvise haven, og siden har jeg hvert år haft besøg af mellem 60 og 70 foreninger, plus de mange, der bare selv kigger forbi.

- På grund af corona har antallet af fremvisninger i år naturligvis været meget mindre, men jeg håber da på, at det bliver en god sommer, og der kommer gang i foreninger og busselskaber senere på året, fortæller Benny, der ikke kun fremviser haven, men også sit helt unikke hus.

- Kort tid efter, at jeg havde åbnet haven, så begyndte jeg også at vise mit hus frem, og faktisk hører jeg ofte gæster sige, at min have er fantastisk, men at huset er endnu mere fantastisk, og at det er prikken over i’et, når folk besøger mig.

- Stilen i mit hus er jo meget anderledes, og præget af de mange forskellige antikke ting, jeg har købt på messer i tidens løb, fortæller Benny, hvilket man kun kan give ham ret i.

Stuerne er rokokoprægede med blandt andet engelske, franske, russiske, egyptiske og italienske møbler – nogle belagt med bladguld. Der er engelske blomstrede gulvtæpper overalt og væggene præges af store malerier i forgyldte rammer, og på de antikke borde, reoler, skænke står der blandt meget andet storslåede tyske porcelænsfigurer.

Den Italienske Have, og Bennys storslåede hus, har åbent alle ugens dage mellem klokken 10-18.