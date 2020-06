Sommerklumme: - Rebild byder på storslåede naturoplevelser for både store og små

Af Jane Bejlegaard, Erhvervs- og Turistchef i Rebild Kommune

Så er sommerferien i gang og det er nu I skal tage hele familien med en tur til Rebild. Her venter jer store naturoplevelser både til lands, til vands og i luften.

Måske har I allerede set filmen, hvor John Birk kommer til en stor ’river’, hvorefter han sejler i kano med ’magnifik mountains’ i baggrunden? Floden er naturligvis Lindenborg Å, og her er kanosejlads en populær aktivitet fra maj-september. Sæt fra land og nyd naturen på vej mod Klepholm, hvor I kan tage en overnatning på shelterpladsen inden I sejler videre dagen efter. Eller snup en dagstur med vennerne, hvor I bestiller mad til at tage med på turen, når I booker kanoerne.

Jeg har også haft familien med på tur sammen med en guide. En helt anderledes kanooplevelse, hvor vi hørte historier om naturen, og da vi kom til vejs ende, stod MTB’erne klar og vi cyklede gennem den grønne skov tilbage til bilerne. Mulighederne er mange.

Er I til mere vand skal I også besøge Store Økssø, endnu en perle placeret syd for Rebild.

Under filmoptagelserne til vores kampagne dykkede John Birk ned i søens brune vand, og konstaterede tørt, at vandet er næsten lige så varmt som en barbecue på en varm sandstrand i Florida. Heldigvis kan mindre også gøre det, men badevandstemperaturen sniger sig langsom opad i det fine vejr og er senest målt til 20 grader (uge 26). Og I skal ikke lade jer narre af det brune vand; søen er faktisk en af Nordjyllands reneste, farven skyldes udelukkende naturlige forhold.

Stien rundt om søen er ca. 3 km og her kan I sagtens have f.eks. barnevogne eller kørestole med rundt. Der er også opstillet flere borde og bænke samt grills, så I kan slutte af med picnic. Hvis I er mere til dug på bordene og lækre menuer, så smut forbi Mosskovpavillonen, der ligger helt idyllisk placeret under træerne.

Endnu et eksempel på, at Rebild byder på storslåede naturoplevelser for både store og små.