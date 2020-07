Sommerklumme: - Mit favoritsted er ubetinget Det Maritime Kulturcenter

Af Jens Lykke

Mariagerfjord Kommune har rigtig mange favoritsteder, der er værd at præsentere for turister og andre gæster.

Mit favoritsted er ubetinget ”Det Maritime Kulturcenter” på Hobro havn. Sammen med det nærtliggende træskibsværft er her et unikt maritimt miljø. Det nye center med udsigtsplatform, samt de flotte udstillingslokaler inde i skibstømmerhuset står i en fantastisk kontrast til tjærelugt og godt håndværk på skibsværftet, der er en levende arbejdsplads for en håndfuld dygtige medarbejdere i hverdagen.

Arkitektonisk er projektet godt tænkt og dejligt at opleve det mylder af både lokale og gæster, der tager turen af de brede trin til toppen af bygningen, og herfra nyder den smukke udsigt ind over byen og mod øst mod Bramslev og Mariager.

Turen kan så slutte med en god is på den Blå Fisk på havnefronten. Samlet set har vi i Hobro en fantastisk kulturkaj med museer, teater og et stort pakhus til koncerter og udstillinger. Det er da værd at vise frem…