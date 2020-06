Sommerklumme: - Lige udenfor din dør er verden fuld af forunderlige oplevelser

Af Lisa Kjær, formand for Støvring Handel & Erhverv

Du kender det sikkert godt, at stå med ansvaret for sommerferien 2020, og nu være begrænset af en virus der vil bestemme over, hvor ferien skal gå hen.

I første sekund går du måske i panik, og tænker at ferien på forhånd er dømt til indespærring i lille Danmark. Men tag det ganske roligt. Lige udenfor din dør er verden fuld af forunderlige oplevelser.

Selv lavede jeg en kop dampende the, og rodede huset rundt efter noget usundt til den søde tand. Derefter fandt jeg mit ”røde spot” i huset og funderede over, hvad der ville blive alternativet til den allerede planlagte ferie til Spanien.

Tænkte på barndomsminder og fandt inspiration til en cykeltur ud i det blå med madpakke og saftevand, plukke blomster med nakken, soppe i sø, å og mindre vandløb. Finde flotte sten og måske redde livet for en frø der sad på vejen. Og tænkte på at min evigt forbrændte næse, burde have haft solcreme på.

Tænkte også over de gode timer, hvor familien samlet tog på tøjindkøb til min mor, ren forkælelse – ikke kun for min mor, men også vi andre. For dagen bød på besøg i tøjbutikker – ja – men også en tur i en legetøjsbutik, en delikatesse og kik på alle de spændende vinduer gade op og gade ned. Og størst af alt, at se kærligheden mellem de voksne, en kærlighed som naturligt smittede af på alles humør og gjorde ferien ekstra god.

Min sommer – og måske din – bliver med småture i nærområdet. Jeg vil udforske min egen baghave og genopleve Rebild Bakker, besøge Rebildporten, spise en lækker frokost, gå en god tur ved Mastrupsøerne og bruge en hyggedag i Støvrings butikker.

For det giver ingen mening, at jeg kender Spanien bedre end min egen baghave. Men sådan er der så meget.