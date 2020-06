Sommerklumme: - Lad endelig telefon og tablets blive hjemme og nyd i stedet nærværet

Af Jane Bejlegaard, Erhvervs- og Turistchef i Rebild Kommune

I år ser vi frem til at byde en masse danske turister velkommen ’Back to Rebild’. Nogle har været her før og for andre er det første gang. Så hvad er det de skal tilbage til?

Jo - John Birk, der er Rebilds kommende kampagnefigur, vil helt klart sige ’back to nature’, back to ’det der var en gang’. Tilbage til naturen, roen og fordybelsen og nærværet i familien. Her er der god plads til alle og ikke mindst til at gå ’offline’ i Rold Skov. Lad endelig telefon og tablets blive hjemme og nyd i stedet nærværet og tag skoven og naturen ind med alle sanser.

Jeg havde selv fornøjelsen af at møde selveste John Birk under en filmoptagelse i Rebild Bakker. Til den smukkeste solopgang en tidlig mandag morgen, hvor disen over Gravlev Ådal satte scenen og hvor solen stod op over Rebild Bakker. Det bliver ikke meget smukkere, og sådan er naturen i Rebild fuld af fantastiske spots.

Vi har i de seneste 3 måneder set rigtig mange gæster i Rebild Bakker - også mange ’nye’ gæster, der måske ikke har været så vant til at bruge naturen. Men det behøver ikke at være så uoverskueligt og planlagt. Tag afsted ud for at snitte en pind, lyt til vindens susen i træerne, til kildernes rislen, til børnenes glade hvin, når de drøner op og ned ad de stejle bakker, eller suser afsted i svævebanen på legepladsen Røverknolden. Her er masser af muligheder for hele familien – lige til jeres helt eget ’mikroeventyr’.

Rebild er i det hele taget klar til både John Birk og sæsonens turister. Vi har været rundt og filme både højt og lavt, og vi glæder os rigtig meget til at vise Rebild og omegn både John Birks skæve univers og vores mange seværdigheder.

Er I klar til at følge John Birk på eventyr i de kommende uger?

Så følg med på et onlinemedie nær dig – og læs mere om Rebilds herligheder og John Birk i næste uge i samme klumme.