Sommerklumme: Er du go’ med bold?

Af Lisa Kjær, formand for Støvring Handel & Erhverv

Lad det være sagt med det samme, jeg har altid haft en tro på at boldspil IKKE var noget for mig.

Jeg er sådan set god til at have mange bolde i luften, og god til at gå efter bolden og ikke manden. MEN at lege og spille med en bold – uanset størrelse – har aldrig været mig. Lige indtil jeg fik mig et begynderkursus i golf i fødselsdagsgave for mange år siden.

Lisa Kjær, formand for Støvring Handel & Erhverv. Privatfoto

I golf gælder det om at komme frem til hullet i færrest slag, og det lyder jo meget nemt, så jeg hoppede med på golfholdet og blev bidt af det. Det er en god gå-tur med leg og socialt samvær, og hvem har ikke behov for det ind imellem.

Det er også en konkurrence med mig selv, og mine medspillere – og det smarte er, at jeg kan spille mod andre uanset hvor god jeg selv er til golf, fordi der tildeles et handicap alt efter hvor dygtig spilleren er til golfspillet.

Du kender sikkert godt alle fordomme om golfspillere? De er snobbede, har fine fornemmelser, kommer i store biler og med fint udstyr, det er en dyr sport og sikkert flere fordomme, som jeg ikke kan komme på.

Og ja, jeg har mødt enkelte af ”den slags” golfspillere, og vendt dem ryggen.

Hver tirsdag mødes jeg i stedet med 30-40 golfglade kvinder, og bruger 4 timer på golf, frisk luft, socialt samvær og selvfølgelig konkurrencen med mig selv og dem. Det er FANTASTISK.

I min golfklub i Skørping kan du lige nu starte som nybegynder uden at tage en krone op af lommen. Få træning sammen med andre nybegyndere, låne udstyr og se om sporten er noget for dig.

Nogle folk omkring dig vil nok stadig sige at golfsporten er dyr og kun for snobber. Men sådan er der så meget.