Sommerklumme: Coronaklipning på Boldrup

Af Gert Rubæk, Naturvejleder, Skoletjenesten Boldrup Museum og Cirkusmuseet i Rold, Nordjyllands Historiske Museum

I vores lille familie nåede vi alle at blive noget langhårede, mens vi gik og ventede på, frisøren fik lov til at smøre saksen og ryste frisørslaget. Men det er ikke kun os tobenede, som har haft nogle dårlige hårdage. På Boldrup Museum, syd for Nørager, måtte vi aflyse den årlige fåredag, hvor vores får ellers plejer at blive klippet til stor glæde for sig selv og de mange besøgende.

Corona eller ej – fårene skulle nu alligevel klippes, og heldigvis er fårenes frisør en frisk ung mand på 75 år. Så en dejlig sommerdag i sidste uge mødte Thorkild op med sin mobile fårefrisørsalon, og under højlydt brægen blev fårene lettede for mange kilo varm uld. Heldigvis var der en del familier på besøg denne dag, og børnene fulgte måbende med i dette lille larmende hverdagsdrama.

I det hele taget har Boldrup Museum haft, ja, ”coronade-dage” de sidste måneder. Hver dag har der været besøgende, der har nydt den lille stilfærdige idyl og de næsten endeløse solskinsdage. Kaninerne og de små gedekid er blevet fodret med dyngevis af friskplukkede mælkebøtteblade, der er spist masser af madpakker, og mange familier har taget skridtet fuldt ud og overnattet på museets lejrplads.

Så selv om Boldrup Museum på lige fod med landets øvrige museer har været lukket i en periode under coronakrisen, så har områdets dejlige natur – den høje himmel og masser af plads - trukket mange besøgende. Nu er det så sådan, at det er ganske gratis at besøge museet, så desværre har det nok næppe haft den store positive indflydelse på Nordjyllands Historiske Museums økonomi – som Boldrup Museum er en afdeling af. Men kunne smilene og glæden fra de mange børn, der har besøgt museet, veksles til kontanter, havde jeg været en velhavende mand.