Sommerklumme: - Åbn dine øjne og dit sind og træd indenfor i en verden, du normalt bare kører forbi

Af Mikkel Skovsbo, turismekonsulent VisitHimmerland

Ferietid er tid til afslapning, hygge, nye oplevelser og ny inspiration. Derfor er det også i ferien, at vi med fordel kan udfordre os selv og gå på opdagelse i nye ”verdner” - både alene og sammen.

Ferietid er tid med rum og højt til loftet – og tid til at bevæge sig lidt ud over ”det almindelige” - til at være kreativ, eksperimentere og åbne for sanserne – både i naturen, i køkkenet og i bevidstheden. Ferien er derfor også et godt tidspunkt at gå på opdagelse i fx kunstens verden… - kikke ind i andre måder at udtrykke sig på, fx via et lærred, glas, sten, ord eller toner. Og det er der rig mulighed for i himmelske Himmerland. Her er der nemlig ikke kun højt til himlen, her er der også store vidder, når det gælder kunst og kultur. Det er således næppe tilfældigt, at nogle af de største danske forfattere er opvokset eller har hentet inspiration i det himmerlandske: Ta’ bare Johannes V. Jensen, Steen Steensen Blicher og Hans Kirk.

Johannes V. kan man i dag stadig besøge i Farsø, Blichers eftermæle på Hohøj i Mariager og Hans Kirks historiske miljøer på Dania. Her kan man runde en tid og en historie, der ligesom deres bøger stadig kan gi’ næring til eftertænksomhed i det 21. århundrede. I Aars kan I møde et væld af nyere ikoniske skulpturer af den internationale meget anerkendte kunstner Per Kirkeby – og i Hobros gader et imponerende ”galleri” af nutids skulpturer. Stop op og betragt de ofte meget udtryksfulde værker: Gi’ jer tid og mærk efter – det er ikke kun sten og mursten, - der er en mening med ”galskaben” – måske en kunstners inderste tanker, måske et budskab eller en lille gave til dig og mig.

Det store i det små

Så når i nu – i anledning af ferien eller bare for fornøjelsen – bevæger jer rundt i den vidunderlige himmerlandske natur, så stop op – og luk op – når I passerer de mange små ”ukendte” verdner. Besøg fx en udstilling, nu hvor ”har tid” til det, fx Kunstetagerne i Hobro eller det lille galleri med det håndmalede skilt i vejkanten. Det er en invitation til dig og din familie: ”Kom ind og se, hvad der fylder mit liv og min verden”, står der mellem linjerne på skiltet. Måske er det små akvareller, sirlige glaspusterier eller udstillinger af historisk porcelæn og små ”dukkerier”, du slet ikke vidste fandtes. Det kan også være avanceret tekstilkunst, flet eller vild installationskunst, – det er der alt sammen. Og fælles for kunstnerne bag ”staffeliet” er, at de har noget på hjertet, noget de gerne vil dele med andre fx dig. Måske du bliver begejstret, måske du bliver forarget, men uanset hvad, så tør jeg godt love, at du helt sikkert bliver både beriget og en lille smule klogere - både på dig selv og på verdenen.

Så snyd nu ikke dig selv for denne chance, – åbn dine øjne og dit sind og træd indenfor i en verden, du normalt bare kører forbi. Slå støttebenet ned eller luk for en stund bildøren bag dig – foran dig står et væld af nye døre på vid gab – døre til ganske andre oplevelser, end dem du kender.

Velkommen til kunstens og kunstnernes Himmerland – vi ses derude!