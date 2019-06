Sommerfest i Arden med lopper og armlægning

ARDEN: Årets sommerfest i Arden løber i år af stablen i dagene fra 13. til 15. juni - som sædvanlig med en flot buket af aktiviteter, sammensat af Fællesrådet med hjælp fra foreninger og aktører i byen som en del af markeringen af 150-års jubilæet for jernbanen og byen.

Startskuddet lyder torsdag 13. juni med grillfest i Kulturhuset, hvor Finn Nøhr tænder op i grillen. Det sker til akkompagnement af lokale ”Under Cover”, mens biblioteket holder åbent med aktivitetstilbud til børnene.

Fredag 14. juni er der familieaften på rideskolen med fællesspisning og mange aktivitetstilbud - hoppeborg, ponyridning samt børneloppemarked og bagagerumsmarked. EM-sølvvinder Anna Grönlund fra Arden Armwrestlers kommer med et bord og udstyr. Læg arm mod Anna eller hinanden under kyndig vejledning, og lær et trick eller to.

Lørdag 15. juni begynder med Arden Handel & Håndværks traditionelle morgenkaffebord i Kulturhuset som optakt til bibliotekets store bogudsalg af kasserede bøger. Det er altid et tilløbsstykke.

Man vil også kunne møde frivillige fra Lokalhistorisk Arkiv - alt sammen til munter spillemandsmusik fra Rebild Spillemændene Jørgen Christiansen og Arne Pedersen

Senere lørdag formiddag er der afsløring af de tre skulpturer fra årets træskulpturfestival ved stationen med tale af formand for kultur- og fritidsudvalget, Jane Grøn.

Lørdagens program rundes af med gratis sildebord i Kulturhuset, hvor Arden Borgerforening er vært, og hvor de Blå Veste leverer munter musikalsk underholdning.