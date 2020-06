Sommerferieaktiviteter på Mariagerfjord Bibliotekerne

Der bliver travlt på bibliotekerne fjorden rundt i juli, for dørene åbnes for både spioner og konger, robotter og videnskabsmænd og meget mere. Allerede tirsdag d. 7. juli går det løs med både spionskole i Kulturhuset i Arden og spændende rollespilsleg i Den Gamle Biograf i Mariager.

Torsdag d. 9. juli, gæster Sebastian Klein og Vicky Knudsen Hadsund KulturCenter med en hæsblæsende fortælling om den fortryllende natur, vi har lige uden for døren - fra dinosaurernes hersken på jorden til asteroiden, der slog dem alle omkuld, og de fantastiske dyr, der opstod derefter. For hvad er det der evolution egentlig? Hvilke dyr er mest beslægtet med dinosaurerne? Og er de egentlig særlig seje, de dyr der lever i Danmark?

Tirsdag d. 14. juli kan du på Hobro Bibliotek lære at bygge din helt egen robot med almindelige ting fra hjemmet. Og så rundes et par vilde, men sjove uger af på Store Torv i Hobro, hvor Kåre og Emil, som du sikkert kender fra de populære tv-programmer Store Nørd, tager børnene med på en videnskabelig rejse af sjove eksperimenter.

Konkurrencer i massevis

Ud over alle de mange spændende aktiviteter bugner bibliotekerne også hele sommeren af konkurrencer med masser af fede præmier på højkant!

Bibliotekets sommerferiebamse rejste sidste år verden rundt med kommunens børn. I år har bamse valgt at blive hjemme på biblioteket, men han vil så gerne have sommerhilsner fra børnene. Send dit bedste billede og en lille hilsen til ingeo@mariagerfjord.dk og deltag frem til d. 31. august i konkurrencen om fede præmier.

Lidt vildere går det for sig når Mariagerfjord Bibliotekernes superkloge bibliotekarer igen udfordrer Mariagerfjords børn til dyst på læsning. I 'tæv din bibliotekar' er der kun én vinder - dem der læser mest.

For hver 50 sider eller hel bog du har læst må du komme en bold i røret på biblioteket. Hver uge trækker vi lod om lækre præmier, og hvis børnene besejrer bibliotekarerne trækkes der også lod om en ekstra stor og lækker præmie.

Er du bare en kæmpe læsehest, så er Sommerbogen noget for dig. Den landsdækkende konkurrence er for alle 6-15 årige, og præmien der dystes om er muligheden for at tømme en boghandel på 5 minutter. Hent et udfordringsark på biblioteket og dyst med frem til d. 22. august.

Læs meget mere og find billetter til lige det der lokker dig på www.mariagerfjordbibliotekerne.dk.

Bibliotekerne i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager igen har åbent for selvbetjening alle ugens dage, så du kan få hentet sommerens læsning når det passer dig.