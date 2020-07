Sommerbillet og fotokonkurrence i Støvring

Sommeren 2020 har betydet ferie i skønne Danmark for rigtig mange danskere. Støvring Handel & Erhverv har derfor sat ekstra fokus på familierne med en særlig sommerbillet og en fotokonkurrence.

- Aktiviteterne er en glimrende måde at vise, hvor mangfoldigt et handelsliv vi har i Støvring, og det er dejligt at opleve byens butikker og virksomheder bakke op om projektet, udtaler Lisa Kjær, formand for Støvring Handel & Erhverv.

Med start i uge 30 tilbyder Støvring Handel & Erhverv en sommerbillet til børnene, der giver adgang til at besøge flere af byens butikker og hente en lille gave til at forsøde sommertiden med.

Ligeledes er der med start i uge 30 sparket en fotokonkurrence i gang. En fotokonkurrence under overskriften ”Det bedste sommerminde 2020” for børn og voksne med præmier til de bedste billeder i de to grupper.

- En fotokonkurrence er nærliggende med tanke på den skønne natur og de mange aktivitetsmuligheder vores region byder på, udtaler Michael Løgtholt, bestyrelsesmedlem i Støvring Handel & Erhverv. Han fortsætter:

- Som fotograf glæder jeg mig specielt til at se hvilke minder, børnene lægger vægt på. De har mange gange fokus på nogle helt andre ting end os voksne.

- Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvordan et sommerminde ser ud. For nogle er det en kæmpestor softice, for andre bare tæer i strandkanten eller en solnedgang over trætoppene. Det er naturligvis også årsagen til det meget åbne tema, fortæller Michael Løgtholt.

Det er projektgruppen, der udvælger en gruppe af de bedste billeder. Den endelige afgørelse finder sted via Facebook, hvor byens borgere kan stemme på deres favorit. Der er et Støvring Gavekort på 500 kr. på højkant i begge grupper samt fotoprint af bidragene.

Disse butikker/virksomheder er med i sommerens aktiviteter: Noah, Mesterbageren Café, Kop & Kande, Wagner, Home, Profil Optik, Bisgaard Vinhandel og Fotograf Michael Løgtholt.

Læs mere på Facebook: Støvring Handel.