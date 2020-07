Sommeranbefaling: - Maden bare smager bedre med udsigt over vandet i Høllet

Af Henrik Harbo Olesen

Det sted, jeg altid viser mine gæster, er Mariager Fjords måske mest idylliske havn: Høllet.

Den lille perle ligger tæt på Stinesminde, og her tager vi ofte hen med venner og en madkurv om sommeren og dækker op ved de fine borde- og bænkesæt – og vi håber altid, at der er ledigt ved ”vores plads”.

Vi følger med i livet i den lille havn, kigger på de mange fugle og nyder en smuk solnedgang over fjorden. Der er altid masser af liv, og stemningen er altid afslappet og hyggelig. I vores familie kan vi i hvert fald hurtigt blive enige om, at maden bare smager bedre med udsigt over vandet i Høllet.