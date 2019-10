Sommer-billetter til salg

ARDEN: Koncerten med Peter Sommer og Palle Hjorth i Kulturhuset i Arden tirsdag 29. oktober har længe været udsolgt, men på falderebet har Kulturhusforeningen fået et mindre antal billetter retur fra en samarbejdspartner.

Dermed er der uventet opstået en absolut sidste chance for, at interesserede kan opleve tirsdagens koncert, som med henvisning til en kendt børnebog afvikles under overskriften ”Peter og Palle – alene i verden”.

Sidste øjebliks-billetterne til koncerten med Peter Sommer og Palle Hjorth sættes til salg fra fredag morgen kl. 8 via hjemmesiden www.himmerlandsbilletten.dk