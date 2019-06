AARESTRUP: Aarestrup Gymnastik- & Idrætsforening har holdt sommerafslutning for deres børnehold i alderen 6-8 år. Her aktiverede trænerne Andrea og Victoria de søde krudtugler med leg på plænen - fangeleg, rundbold, fodbold, boldkast og andre sjove lege. Der var selvfølgelig også is til alle, hvilket passede perfekt til solen, der skinnede fra en skyfri himmel.