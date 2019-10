Sognepræst ledsager Kansas City Stompers

SKØRPING: Når Kansas City Stompers Feat. Jesper Thilo på lørdag gæster KulturStationen i Skørping er det med Nynne Lange som forsanger. Hun er til daglig sognepræst i Hundige-Kildebrønde sogn. Hun afløser den normale forsanger Rikke Mølgaard, der har måttet melde afbud.

Nynne Lange er dog en yderst erfaren sangerinde, der kan sit kram. Hun har tidligere sunget sammen med Kansas City Stompers i 16 år – blandt andet en række optrædener i Kongehuset, inklusive begge prinsers bryllup. Hun har også sunget i Tivolis Bigband og Helmer Olesens orkester.

Så med Nynne ombord venter der en særlig aften på Kulturstationen. Hun kan nemlig ikke kun synge jazz, så der bliver med garanti ikke et øje tørt, når hun (måske) også synger ”Don’t cry for me Argentina” eller ”New York, New York”.

Og så må vi ikke glemme Jesper Thilo, der nok er Danmarks mest kendte jazzmusiker igennem de sidste 30 år. Jesper har været en del af Kansas City Stompers siden 1976.

Kansas City Stompers er Europas ældste professionelle jazzorkester med over 1000 indspilninger med kunstnere som Gustav Winkler, Sebastian, Sanne Salomonsen, Tivolis Bigband og som backup på Montmatre og La Fontain. For bare at nævne en promille af det, Kansas City Stompers har været involveret i.

Det bli’r med garanti en god og svingende aften på KulturStationen i Skørping på lørdag. I skrivende stund er der stadig ledige billetter til koncerten.