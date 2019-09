Søndagsdans er for alle - også folk med demens eller andre svagheder

REBILD: Demensven-instruktører i Rebild Kommune og Ældresagen Skørping/Terndrup inviterer nu for første gang til en eftermiddagscafé med musik, dans og sang samt kaffe og kage.

Det sker søndag 6. oktober kl. 14-17 i Terndrup Medborgerhus.

Arrangementet henvender sig til alle, understreger Jette Ulstrup, som er demensven-instruktør og har været med til at tage initiativet:

- Hele arrangementet foregår i et tempo, alle kan være med til. Og er der problemer med at huske, er man ramt af demens, Parkinson, ensomhed eller andre former for svagheder, ja, så er dette arrangement netop lavet til, at vi alle skal være med til at gøre denne eftermiddag til en rigtig god oplevelse for alle, der deltager, siger hun.

Både demensven-instruktører og Ældresagen har oplevet efterspørgsel på sådan et arrangement.

- Der er mange arrangementer gennem hele ugen, men vi ved, at mange sidder alene i weekenden, og især søndag er en dag, der kan være ensom at komme igennem. Derfor prøver vi nu også at komme med et tilbud i weekenden, siger Jette Ulstrup.

Arrangørerne har booket et orkester på seks mand, ”Zeniors”, som vil underholde med musik. De har også sangbøger med, og desuden bliver der mulighed for en svingom.

Der opkræves et symbolsk beløb i entre inklusive kaffe og kage, som betales ved indgangen.

Der er begrænsede pladser, så det er først til mølle-princippet, der gælder. Man skal tilmelde sig senest 2. oktober til Inger Pedersen eller Henny Fogde Larsen.