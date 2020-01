Søn af byen indleder ny sæsoni Kulturhus i Arden

ARDEN: Efter et efterår med flere udsolgte koncerter og mange velbesøgte arrangementer kigger Kulturhuset i Arden nu frem mod et nyt år, som efter forårsprogrammet at dømme bliver mindst lige så travlt og spændende.

Rent musikalsk indledes 2020 ganske passende med et besøg af bassisten og jazzmusikeren Kenneth Dahl Knudsen, der så sent som i november blev hædret med NORDJYSKEs Kulturpris.

34-årige Kenneth Dahl Knudsen er født og opvokset i Arden, hvor han trådte sine musikalske barnesko i Arden Musikskole.

Ved koncerten i fødebyen 10. januar optræder han sammen med sin faste trio og sangerinden Ginne Marker.

Torsdag 30. januar er der lagt op til et musikalsk genhør med blues-musikeren Tim Lothar, den ungarske mundharpevirtuos Tamás Szabo og denne band ”Mojo”.

De dygtige blues-musikere væltede nærmest Kulturhuset sidste gang, de var på besøg i 2018, og denne gang bakkes de oven i købet op af en ny, dansk stjerne på blues scenen, Jesper Theis.

Lørdag 29. februar indtages scenen i Kulturhuset af veteranen Henning Stærk.

Henning Stærk har netop rundet de 70 år, og det fejrer han med manér, når han med sit velspillende band fortsætter turneen ”The Never Ending Tour”, hvor publikum bliver taget med på en rejse gennem Henning Stærks lange og flotte karriere, krydret med - og bundet sammen af - historier og anekdoter fra de sidste 50 år.

Lørdag 14. marts kan Kulturhuset i Arden byde på koncert med det skotsk/engelske folkband Other Roads.

Med fast base i England turnerer orkestret flittigt rundt i det meste af Europa og New Zealand, anført af singer/songwriter og guitarist Pete Abbott. Med i bandet er også en af Skotlands absolut bedste violinister Gregor Borland og multi-instrumentalisten Dave Walmisley.

Sammen er de garanter for en koncert med musik af høj kvalitet og ikke mindst herlig britisk humor.

Fredag 27. marts er der lagt op til et musikalsk genhør med Mathilde Falch.

Mathilde Falch trak fuldt hus i Kulturhuset i marts 2019, da hun i forbindelse med et Kulturtallerken-arrangement serverede sig egen meget personlige fortælling om sit liv og sin kamp for at komme ud af sit misbrug.

27. marts byder hun sammen med sin trio på en koncert præget af personlige fortællinger, spilleglæde, intenst nærvær, humor, høj energi samt et sammen-spillet band med dygtige musikere.

Lørdag 18. april vil man i Kulturhuset nærmest kunne følge sig hensat til en koncert med The Eagles.

I fraværet af det legendariske amerikanske rockband bliver det op til det danske West Coast Band at fortolke gode gamle Eagles-numre som Hotel California, Desperado og andre rock- og country klassikere.

De fem garvede danske musikere spiller de bedste Eagles-numre fra samtlige syv udsendte albums, og musikken suppleres løbende med autentiske billeder, film og baggrundsvideoer, som dels følger de enkelte sange, dels viser billeder fra starten i 1971 og frem til i dag.

Inden koncerten serveres der i øvrigt en rigtig amerikanermenu bestående af en saftig limousine-burger.

Udover de egentlige koncerter byder Kulturhuset - i samarbejde med Himmerlands Teater - også på musikdramaet ”Den sidste Gud” - en musikalsk teaterforestilling om besættelse, idoldyrkelse og om troen på den store kærlighed, fremført af teatergruppen ”De damer” torsdag 23. januar.

Boyband-gyseren ”Den sidste Gud” er en nyskrevet grotesk komedie bundet sammen af sange fra nogle af tidens største boybandhits.

Forårets program i Kulturhuset i Arden rummer også en lang række arrangementer og aktiviteter for børn – bl.a. bliver der igen mulighed for børn og voksne for at synge kendte og nye børnesange sammen med Gritt Møller. Multikunstneren Søren Brynjolf kan opleves sammen med sin gode ven aben Rango, og Kystcentrets dyrepasser kommer på besøg med nogle af centrets eksotiske dyr – bl.a. kakerlakker, vandrende pinde og store kvælerslanger.

De populære Kulturtallerken-arrangementer fortsætter i foråret med besøg af bl.a. eventyrer parret Anne Grethe og Helge Rude Kristensen – også kendt som ”Familie på farten” – Siriusmanden Mathis Nørgaard og komiker og musiker Jan Svarrer, og programmet rummer desuden udstillinger, forfatteraftener, sommer grillfest m.m.

Altsammen - traditionen tro - indledt med nytårskur og fernisering lørdag 4. januar med lokale udstillere, spillemandsmusik - og bobler.

Interesserede kan læse mere om det samlede program i den nye forårsfolder for Kulturhuset, som er husstandsomdelt i byen og desuden kan hentes på bibliotekerne og forskellige andre kultursteder i hele kommunen.

Billetsalget er åbnet på www.himmerlandsbilletten.dk

Bl. a. også med henblik på, at en koncertbillet til Kulturhuset måske ville kunne gøre sig godt under juletræet 24. december.