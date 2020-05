Sødisbakke aflyser festival i september

MARIAGER: Også Sødisbakke må nu aflyse 2020 udgaven af deres festival.

Som følge af corona-virus har arrangørerne valgt at afblæse arrangementet.

Sødisbakke Festival, som er en årligt tilbagevendende begivenhed for mennesker med nedsat funktionsevne og deres eventuelle ledsagere, foregår ganske vist nylig den første uge i september.

- Men med de seneste retningslinjer fra Regeringen bliver der ingen store festivaler og koncerter sommeren over.

.- Og da det også stadig er uvist, hvor mange vi må forsamles efter den 1. september 2020, har Sødisbakke Festivalforening valgt at udskyde årets Sødisbakke Festival til næste år, begrunder Jane Grøn, der er formand for festivalforeningen.

- Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at vi må udsætte årets festival.

- For den er et højdepunkt på året for mange af beboerne på Sødisbakke og for de gæster, der kommer udefra.

- Men vi vil ikke risikere at udsætte beboere eller deltagere for smittefare, og derfor ser vi os desværre nødsaget til at aflyse festivalen i år, beklager Jane Grøn.

Sødisbakke Festival åbner igen for teltdørene i september 2021.