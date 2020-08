Socialdemokrater håber på flere medlemmer

På første møde efter sommerferien har Socialdemokratiet i Rebild Øst sat gang i planlægningen af efteråret. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Det vil stå på flere gadekampagner, hvor både bestyrelse og politikere vil være til stede, og alle forbipasserende kan komme med spørgsmål af både politisk og medlemsrelateret art. Der vil også være medlemsaktiviteter, hvor det første, som er på programmet, er en tur til Aalborg Kloster i slutningen af august, hvor Klosterforstander og folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen vil vise rundt.

Bagefter ligge op til en god politisk debat.

Til næste efterår er der valg til kommuner og regioner, her er foreningen også i gang med at finde kandidater til disse valg. Der vil blive spurgt både på og uden for medlemslisten.

- Det er yderst vigtigt, at vi står stærkt, skarpt og klar til valgene, udtaler formand André Ellegaard Jensen.

Foreningen er ikke kun i gang med at finde kandidater – også flere medlemmer står højt på ønskesedlen.

Coronasituationen lagde en dæmper på foreningens udadvendte aktiviteter i foråret. Så der er derfor ladet godt op til de kommende aktiviteter og arrangementer, der blandt andet skulle munde ud i både flere medlemmer og flere kandidater til både byråd og region.

- Men i det hele taget glæder vi os bare til at komme ud og møde folk igen, høre hvad der optager dem og få en god snak, slutter formanden.