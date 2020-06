Snart vil genbrugspladserne blomstre

MARIAGERFJORD: Synet af summende bier og flaksende sommerfugle på blomstrende enge vil snart møde borgerne, når de besøger fjordkommunens genbrugspladser.

Det smukke og usædvanlige syn er resultatet af kommunens nye biodiversitetspolitik, der skal få det til at spire, krible og krable på de kommunale områder.

Græsplænerne, der i dag kendetegner genbrugspladserne, bliver nu erstattet af blomstrende urter og buske, som naturligt hører hjemme i den danske natur.

Rødkløver, blåhat m.m.

Det drejer sig blandt andet om rødkløver, blåhat, merian og liden klokke, som vil blomstre hele sommeren.

Jørgen Hammer Sørensen (DF), der er formand for kommunens teknik og miljøudvalg, glæder sige over at være med til at give naturen en tiltrængt håndsrækning.

- Mange af os kan huske, at der var et virvar af sommerfugle, blomster og bier.

- Nu forvandler vi plænerne ved vores genbrugspladser til blomsterenge og giver vores dejlige plante- og dyreliv en hjælpende hånd, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Til inspiration for andre

- Jeg håber, at de blomstrende genbrugspladser også kan inspirere andre til at så flere blomster og lade naturen vokse.

Både hjemme og på arbejdspladserne, føjer udvalgsformanden til.

Arbejdet med at forvandle grønne græsplæner til farverige blomstrende enge begynder meget snart.

På genbrugspladsen i Mariager er naturen tyvstartet.

Her dukkede blomsterne op af jorden ganske naturligt, da kommunen parkerede plæneklipperen.

Hos kommunens affaldskontor ser man store perspektiver i, at naturen får et fristed på genbrugspladsen.

- Det er spændende, at vi kan være med til at udbrede kendskabet til den danske natur og værdien af, at vi værner om den, siger Kirstin Bjørnbak Kjær, affaldsplanlægger ved Mariagerfjord Kommune.

- Det er jo dybest set også dét, som genanvendelse af affald handler om.

- Nu skaber vi nogle vilde og farvestrålende områder og satser på vil hitte hos de vilde bier og sommerfugle.

- Vi håber også, at borgerne vil glæde sig over de mange blomster og insekter, når de besøger pladserne, tilføjer Kirstin Bjørnbak Kjær.

Læs også skiltene

Ikke kun vilde blomster og buske plantes.

Også skilte, der fortæller om de vilde blomster og dyr, stilles op.

Som supplement har kommunens biologer forfattet en folder, som du kan tage med hjem til inspiration.

Til efteråret besøger biologer genbrugspladserne for at fortælle gæster mere om det nye initiativ, og hvad man som privatperson selv kan gøre for at skabe nye levesteder for planter og dyr.