SmartVan indgår samarbejde med svensk gigant

STØVRING: Hos SmartVan i Støvring har man svært ved at få armene ned. Det er nemlig lykkedes virksomheden, der sælger indretning og tilbehør til varebiler, at indgå et samarbejde med den svenske virksomhed KG Knutson (KGK).

KGK sælger blandt andet reservedele, tilbehør og værkstedsudstyr, og med aftalen får SmartVan adgang til KGK salgsnetværk i Sverige, Norge, Finland og Baltikum. Fremover vil det derfor være SmartVan-konceptet, der vil være i front ved KG Knutsons satsning på varebilsudstyr i Norden og Baltikum.

- Vi er stolte af, at KG Knutson ser potentialet i at udvide SmartVan-konceptet og tager aftalen som et flot klap på skulderen. Aftalens indgåelse er afslutningen på et intenst forløb, som nu bærer frugt, siger Mikael Jensen, administrerende direktør og grundlægger af SmartVan i en pressemeddelse.

Også hos KGK er man godt tilfredse med den nye aftale.

- KGK ser samarbejdet med SmartVan som et naturligt trin i vores konstante arbejde med at skabe relationer, der giver fordele for alle parter. Vi får adgang til et spændende, succesrigt koncept og kan til gengæld tilbyde SmartVan adgang til et bredt nordisk salgsnet, lyder det fra Lars Frank, milliardvirksomhedens vicedirektør.

Det nordjyske SmartVan-koncept blev startet i 2015 og har siden da udelukkende haft fokus på varebilen. Svenske KGK har med opstarten i 1946 nogle flere år på bagen.

Begge firmaer ser dog frem til det nye samarbejde og forventer markedslancering i eftersommeren 2019.