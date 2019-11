Slut med poser på biblioteket

MARIAGERFJORD: Fra 1. januar 2020 er det slut med at få udleveret gratis plastikposer på Mariagerfjord Bibliotekerne

I stedet opfordres man til at medbringe egen taske, bærepose eller andet for på den måde at minimere brugen af plastik.

- Bevidstheden omkring miljø og klima er stigende overalt omkring os, og den udvikling skal vi selvfølgelig være en del af, erklærer Mette Secher Hede, leder af Mariagerfjord Bibliotekerne.

Hidtil er der årligt blevet langet mellem 30.000 og 40.000 plastikposer over disken på Mariagerfjord Bibliotekerne.