Slotspar tildelt hæderspris

Det var et totalt overrasket par på Nørlund Slot i skikkelse af Mona og Knud-Erik Høgh, der fredag eftermiddag fik uventet besøg på gårdspladsen af en mindre delegation i skikkelse af børnefamilien Korneliussen fra Nørager, formand for kommunens handicapråd og lokalformand for Danske Handicaporganisationer i Rebild samt NORDJYSKE.

- For at være sikker på at de var hjemme, havde jeg sagt, at vi kom med en barnestol til dem, griner Henriette Korneliussen.

Anledningen var dog en helt anden, nemlig at slotsparret skulle have overrakt Handicapprisen 2020 i Rebild Kommune.

For Mona og Knud-Erik Høgh har nemlig det sidste års tid været aflastningsfamilie for ægteparret Korneliussens i dag fire-årige datter Victoria.

De har ifølge ægteparret udfyldt rollen på en helt usædvanlig vis, så de følte det helt oplagt at indstille dem til årets handicappris i Rebild Kommune.

”Vi troede vi fik aflastning, men vi fik mere end det. Vi fik to nye familiemedlemmer, Mona og Knud-Erik viser Victoria verden omkring hende, tager hende med på ture, spiller musik, tager med til møder i børnehaven, kommer til fødselsdage og deltager i vores familie som var de bedsteforældre. De åbnede deres arme for vores familie og vores datter, og de udfylder deres rolle som aflastningsfamilie udover det sædvanlige”, lød det blandt andet i deres indstilling til hædersprisen.

- Så da jeg og en anden repræsentant for Danske Handicaporganisationer i Rebild samt formand for handicaprådet Thøger Elmelund som dommerkomite skulle vælge blandt de fire indstillinger, var vi slet ikke i tvivl om hvem der skulle have prisen i år, erklærer Henning Thygesen som formand for Danske Handicaporganisationer i Rebild.

Fra formand for handicaprådet i Rebild Kommune, Thøger Elmelund, var der ved selve prisoverrækkelsen også masser af rosende ord til årets stadig totalt overraskede prismodtagere.

- Jeg ved nemlig, at I også i andre sammenhænge yde en kæmpe hjertevarm indsats for handicappede børn og unge, så I er med til at give en forøget livskvalitet for mennesker med handicap. Som det også fremgår af den hjertevarme indstilling fra Henriette og Kalle Korneliussen yder I en indsats helt ud over det sædvanlige, erklærede Thøger Elmelund.