Slå teltet op i plantagen

KOMMUNEN: Er du til udendørsliv, så er der nu opstået nye muligheder for at overnatte i den danske natur.

Det nemlig tilladt at slå sit telt op i 77 nye statsskove over hele landet for en nat.

Det betyder, at Miljø- og Fødevareministeriet nu kan tilbyde over 275 skove med fri teltning.

- Det imødekommer et kæmpe behov for at komme ud i naturen.

- Folk har virkelig opdaget glæden ved at falde i søvn under stjernehimmelen og vågne til fuglefløjt og morgendug, og shelterne rundt omkring er fuldt bookede langt ud i fremtiden.

- Vi er nødt til at tænke anderledes og det er et godt skridt på vejen at udvide mulighederne for at overnatte på statens arealer, siger Niels-Christian Levin Hansen, formand i Friluftsrådet, der roser initiativet.

I Himmerland gælder nyordningen Jenle Plantage, Års, Plovmandshøj, Års, Års Skov, Nørager Skov, Hobro og ikke at forglemme Himmerlands store skovområde - Rold Skov.

I Rold gælder det Nørreskoven, Brændeskoven, Fællesskov, Mosskov og Øster Bane Skov.

Friluftsrådet er optaget af at skabe gode vilkår for at komme ud og opleve naturen, for når det er nemt og ligetil er der flere mennesker, der kommer ud og får glæde af vores natur.

Derfor guider Friluftsrådet også gerne til hvordan man kommer i gang med at sove i naturen:

Er du i områder med fri teltning er en bivuak også en sjov og ny måde at sove i naturen, hvor du kommer ud og selv skal skabe din egen lille hytte for en nat.

Der er flere forskellige måder at bygge en bivuak på.

Man kan enten lave en ”pindsvinesøvn”, som ikke kræver de store hjælpemidler. Her bruger man nedfaldne grene, gran, blade og lidt snor til at bygge en lille hule, som man kan sove i.

Man kan også bygge den mere klassiske bivuak, hvor man bruger en stor presenning, noget snor og nogle pløkker - og selvfølgelig et træ eller lignende at bygge bivuaken op ad.

En tarp er en sjov blanding af en bivuak og et telt. En tarp slås ud som et telt, men ligner i høj grad en bivuak, så du får fornemmelsen af at sove helt tæt på naturen.

Man må benytte en tarp alle steder, hvor der er fri teltning i naturen. Kommer du til en shelterplads, hvor der fyldt op i shelteren kan en tarp også være god - og let - at have med på tur.

Er du i kuperet terræn med mange træer, kan et være svært at finde en plads til teltet.

Så kan en overnatning i hængekøje til gengæld være en sjov og anderledes måde at sove på i naturen.

I Naturstyrelsens skove må du gerne sove i hængekøje, så længe du ikke beskadiger træerne.

Du skal nok øve dig i nogle knob inden du katser dig ud i det, så den hænger godt fast, og du ikke vågner i jordhøjde midt om natten. Det kan være koldt fordi der kommer kold luft nedefra, så tænk i et godt underlag i hængekøjen.