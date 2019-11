Skovlandet er ankommet til Skørping Station

SKØRPING: Fredag åbnede et nyt galleri i Skørping. Det hedder Skovlandet og har hjemme på Skørping Station.

Det er Mette Lucca Jensen, der har fået ideen til det nye galleri, som har hjemme i lokalerne lige op af stationens lille ventesal. Lokaler, der ejes af DSB, og som i tidens løb blandt andet har huset billetsalg, kiosk, legetøjsbutik og café.

- Jeg har længe drømt om at åbne et galleri i Skørping, og her blev jeg ret hurtigt forelsket i de her smukke lokaler. De passer perfekt til formålet, fortæller Mette Lucca Jensen, der er freelancefotograf, kunstkonsulent og nu også galleriejer.

- Det bliver et galleri med soloudstillinger af samtidskunst lavet af professionelle kunstnere. Kunstnere, som måske er i starten af deres karriere og for nogles vedkommende måske heller ikke er slået helt igennem endnu. Men alle kunstnere på et højt niveau, som jeg udvælger, fortæller Mette, der til åbningen havde håndplukket kunstner Malene Jorck Heidi-Jørgensen til galleriets første udstilling.

Malene er uddannet billedkunstner fra Glasgow School of Art, bor til dagligt bor på Nørrebro i København, og præsenterede fredag udstillingen ”Høstakken og Glasøjet”, der er et kunstnerisk eksperiment med tre elementer; blåtryk, hø og glasobjekter. Alle værkerne i udstillingen er cyanotopier; blåtryk med spor efter færøsk hø og mundblæste glas.

- Jeg fik ideen til at arbejde med hø under et arbejdsophold på Færøerne tilbage i 2017. Der findes mange forskellige sorter af græs og hø, og det er utroligt spændende at arbejde med. Efterfølgende har jeg fået hø hjem fra Færøerne til kunstværkerne.

- Idéen til glasøjet fik jeg en dag, hvor jeg var på besøg hos mine forældre. De ryger begge pibe, og havde mange forskellige askebægre i glas, som jeg på samme måde har inddraget i kunstværkerne. Processen med blåtryk er omstændig og langsommelig, og jeg er direkte involveret i alle trin af fotografiernes tilblivelse, fortæller Malene Jorck Heidi-Jørgensen, der var rigtig glad for at være den første kunstner, der kunne udstille i Skovlandet i Skørping, og som i sin udstillingsperiode, der varer frem til den 28. december, også vil tage turen fra København til Skørping for at lave en workshop i de nye gallerilokaler. En workshop, hvor man kan prøve at arbejde med netop blåtryk.

- Generelt vil vi i galleriet med jævne mellemrum prøve at arrangere forskellige workshops om kunst og fotografi for børn og voksne. Det bliver også en del af Skovlandets aktiviteter, fortæller Mette Lucca Jensen.

Galleri Skovlandet har åbent hver torsdag og fredag fra klokken 11 – 17, og ellers efter aftale. Udstillingerne kan selvfølgelig også ses fra ventesalen på stationen.

Udstillingen ”Høstakken og Glasøjet” kan ses frem til den 28. december.