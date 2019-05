Skovens Dag i Arden i nye omgivelser

ARDEN: Det landsdækkende arrangement Skovens Dag den første søndag i maj er en gammel tradition i Rold Skov, men også gode traditioner skal fornyes. Skovens Dag er derfor flyttet fra Stabelpladsen til Naturlegepladsen i Arden.

Naturlegepladsen er - sammen med Arden Dyrepark lige ved siden af - et populært udflugtssted for børnefamilier og derfor en perfekt ramme til et hyggeligt familiearrangement som Skovens Dag, som i år finder sted søndag 5. maj kl. 11-15.

I løbet af dagen byder arrangørerne på et program, der lægger op til, at man skal have hænderne op af lommen og deltage. Det gælder, hvis man vil have noget med hjem, som f.eks. en fuglekasse. Så må man have gang i sav og hammer. Og det gælder, hvis man vil have noget i maven. Så må man i gang ved bålet og bage pandekager og snobrød med vilde urter som krydderi. Børn og voksne kan tage en rundtur i skoven og finde svarene i dagens naturquiz, hvor der udloddes en fin præmie blandt besvarelserne. Quizzen er tilrettelagt af Mette Ósland Pedersen og Mona Phipps fra Naturluppen, og de lover, at den ikke er sværere end at, alle kan være med.

Alle kan også deltage i en kampagne for mere natur i villahaver, som Naturluppen og DN-Mariagerfjord fortæller om. Der er nemlig gratis poser med vilde blomsterfrø til alle, der ønsker at få en have, der er bedre for bier og sommerfugle. Sammen med Morten Brynildsen fra Skovlauget bliver der mulighed for at lave særlige redekasser til nogle af de fuglearter, der holder til i skoven ved naturlegepladsen.

Skovens Dag i Arden er arrangeret af Skovlauget under Fællesrådet for Arden sammen med Rold Skov Natur- og Kulturcenter, Rold Skov Turistforening, Naturluppen og DN-Mariagerfjord.

Hele programmet kan ses på www.roldskov.info