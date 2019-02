Skolefest med Disney-tema

AARESTRUP: Årets skolefest på Gregers Krabbe friskolen i Aarestrup blev i år afviklet under temaet ”Disney” - og alle elever og lærer gik endnu engang ”all in” på udklædningen.

Festen begyndte i gymnastiksalen, hvor alle elever kom klassevis og viste sig frem og blev præsenteret.

Derefter gik alle ovenpå, hvor der blev serveret spaghetti og kødboller i bedste Lady og Vagabonden-stil.

Afslutningsvis var der diskotek til musik leveret af DJ Lua. Der var også aktiviteter i gymnastiksalen, og for dem, som ville det lidt mere rolige, var der mulighed for at hygge med spil mm.

1.-2. klasses forældre, som i år stod for at arrangere skolefesten, stod desuden klar til at sælge popcorn og slushice.

Da skolefesten sluttede, fortsatte de fleste af de største elever i fredagsklub, hvor det også var DJ Lua, der leverede musikken.

Alt i alt blev det således endnu en særdeles vellykket skolefest.