Skørpings største forening fylder 90 år

SKØRPING: IF Frem Skørping blev stiftet den 28. oktober 1928. Dermed kan foreningen på søndag fejre en fornem 90-års fødselsdag, der i løbet af dagen bliver markeret i Skørping Idrætscenter.

Da foreningen i 1928 blev stiftet, hed den "Idræts- og ungdomsforeningen Frem Skørping", og den blev dermed et alternativ til en allerede eksisterende forening i byen, nemlig Skørping Idrætsklub, der var en klub for mere velbjergede og bedrestillede borgere. Skørping Idrætsklub ophørte dog midt i 30’erne.

Startede med fodbold og gymnastik

Dermed var Frem Skørping byens eneste idrætsforening, der i starten havde fodbold og gymnastik på programmet. Fodbolden blev spillet på "markedspladsen", hvor Skørping Centret ligger i dag.

En plads, der også blev brugt til dyrskue og andre aktiviteter, og som var meget ujævn og nogle gange fyldt med dyrenes efterladenskaber. Det siges også, at der var niveauforskel på omtrent én meter fra den ene side til den anden, hvilket var en stor fordel for Skørping-spillerne, der kendte banens finurligheder. Her kunne man for alvor tale om hjemmebanefordel.

I 1934 blev banen omsider planeret, og mens det stod på, spillede man på en mark i Rebild Skovhuse.

Der kom løbende nye sportsgrene til - blandt andet kom badminton på programmet i 1936. Dengang spillede man i den nye skoles gymnastiksal. Under besættelsen blev gymnastiksalen imidlertid brugt af tyskerne, og man kunne ikke spille.

Klubhus lavet af tidligere tyskerbarak

I 1945 købte Frem Skørping en landbrugsejendom ved Sønder Kirkevej, hvor man udstykkede noget af jorden til grunde, men selv beholdt ni tdr. land. Her blev der opført et stadion og et klubhus - sidstnævnte lavet af en tidligere tyskerbarak.

Arbejdet blev udført ved frivillig arbejdskraft og tog hele syv år; det færdige anlæg blev indviet i 1952.

Frems Venner - en vigtig støtteforening

I 1963 blev Frems Venner dannet. En støtteforening, der gennem lotterier, banko m.v. samlede penge ind til klubben. De kom til at spille en væsentlig rolle for idrætsforeningen, særligt efter at man i 80’erne begyndte med byfester, koncerter og teltudlejning.

Indtil de blev opløst i 2014, bidrog Frems Venner betydeligt til IF Frem Skørpings økonomi.

Nyt stadion og Idrætscenter

I 1975 blev en ny hal indviet - det, vi i dag kender som en del af Skørping Idrætscenter. Et par år senere, i 1977/78, blev der anlagt to nye fodboldbaner, hvilket betød, at fodboldaktiviteterne i mange år var delt.

Man trænede på det gamle anlæg og spillede kampe på det nye. I mange år derefter kæmpede man for at få lov til at etablere de øvrige baner, men da det var en del af en fredskov, var det mere end vanskeligt. Først i 1992 kunne man begynde at fælde, og den 29. juni 1998 blev anlægget indviet.

I 2007 blev anlægget yderligere udvidet til at omfatte to haller og et motionscenter, og man skiftede navn til Skørping Idrætscenter.

Byens største forening

Der har i tidens løb været mange nøglepersoner i IF Frem Skørpings historie. Den første formand var Anker Simonsen, der i 1936 blev afløst af Svend Madsen, der sad på posten i 18 år, hvilket gør ham til den hidtil længst siddende på formandsposten. Man bør også nævne Marius Jacobsen, der i badmintonafdelingen ydede en utrættelig indsats i mange år. I dag hedder Skørpingmesterskaberne i badminton således også "Marius Cup".

En anden person er Henning Olsen, der i mange år ydede en stor indsats, både i foreningen og i Frems Venner, ligesom Henning i 1976 blev ansat som den første halinspektør, hvilket han med enkelte afbræk var helt frem til 2014.

- Tiderne har selvfølgelig ændret sig, og i dag spiller en idrætsforening en anden rolle, end den gjorde tidligere. Men IF Frem Skørping er fortsat en god og veldrevet forening, der fortsat betyder meget for Skørping by, fortæller Henning Olsen.

Han bakkes op af Søren Bojesen, der siden 1998 har siddet i bestyrelsen for fodboldafdelingen, hvor han i dag er formand.

- Frem Skørping er den største forening i byen og har i 90 år været samlingspunkt for både unge og ældre. Omdrejningspunktet har altid været bredden og fokus på at vise respekt for hinanden og for modstanderne. Vi vil være en klub med en god ånd og en god tone, hvor man viser fairplay over for hinanden, og det synes jeg, at vi lever op til, fastslår Søren Bojesen.

Stor fødselsdagsfest på søndag

90-års fødselsdagen markeres som nævnt på søndag, hvor der fra klokken 10 til 17 er massevis af aktiviteter i Skørping Idrætscenter - blandt andet fødselsdagstale, indslag fra de forskellige afdelinger, legeland, kagekonkurrence med Micki Chen - kendt fra Den Store Bagedyst - banko med mere.

Muligvis kommer der også en hilsen fra et par af de tidligere Frem Skørping-medlemmer, der siden har gjort sporten til deres levevej - her kan blandt andre nævnes Nadia Nadim, dansk landsholdsspiller i fodbold, og Jonas Brix Damborg, der er anfører hos superligamandskabet Hobro IK.

Læs mere om aktiviteterne på Facebook-siden "Aktivitetsudvalget 9520 Skørping".