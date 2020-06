Skørpings forsømte Eva hives atter frem i rampelyset

SKØRPING: Skørpings vartegn i skikkelse af skulpturen Eva skal tilbage på Torvet, hvor hun rettelig hører hjemme.

I årevis har Eva stået og kedet sig i et rosenbed foran Bogbutikken.

Men nu skal Robert Lund-Jensens skulptur tilbage og førskønne Torvet, insisterer man i Lokalrådet Skørping-Rebild.

Måtte vige for solur

Forhistorien:

Tilbage i 1969 fejrede Skørping sit 100 års by jubilæum, og i omtrent samme ombæring opførte Provinsbanken et nybyggeri på Torvet, hvor den gamle købmandsgård Sverriggård var placeret.

For at markere begge dele donerede banken en skulptur af en siddende pige: Eva.

Kunstneren var Robert Lund-Jensen fra Odense - også kendt for skulpturen af ”Amanda” i Kerteminde og ”Konen med æggene” i haven foran det gamle rådhus i Hasseris.

Byens borgere havde samlet et beløb ind til forskønnelse af Torvet, og skulpturen af Eva blev placeret som byens vartegn i et nyt springvand foran bankens hovedindgang.

Årtier senere skænkede solcellefirmaet Arcon et solur til byen.

Soluret indtog Evas placering, og Robert Lund-Jensens skulptur blev i stedet placeret lidt afsides i et rosenbed foran Bogbutikken.

Her har Eva siddet og kikket på parkerede biler siden.

- Men det synes vi i Lokalrådet Skørping-Rebild er synd og skam.

Synd og skam, synes lokalråd

Både for Eva - og for byen, erklærer Per Alstrup på vegne af lokalrådet.

Soluret er der i mellemtiden ikke nogen, der har taget sig synderligt meget af.

Det har, som Per Alstrup udtrykker dét, mere eller mindre stået og skæmmet området med muggent vand og/eller visnet beplantning.

Derfor satser Lokalrådet inden længe på at kunne følge Eva ”hjem” til sin rette placering på Tovet.

KKN Ejendomme (der ejer grunden), Arcon og kommunen har positivt spillet med, og altsammen betyder dét, ”at flytningen vil blive foretaget snarest muligt”, annoncerer Per Alstrup.

Bassinet bliver i samme forbindelse tilplantet med småblomstrede roser (som ved bogbutikken), så Torvet samtidig får et lidt grønnere præg.