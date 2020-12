Skørping Idrætscenter bliver til kirke juleaften

Kirkerne plejer at være stuvende fulde 24. december. Men stuvende fuld rimer som bekendt ikke på den aktuelle corona-situation, og så må der tænkes kreativt og anderledes. Det har de gjort hos Skørping og Fræer Kirker, der vil afholde to julegudstjenester på juleaftensdag i Skørping Idrætscenter. Her er der nemlig massevis af plads, både til at komme i julestemning og til at holde god afstand.

- Vi lever jo i en tid, hvor vi skal holde afstand, så det var helt oplagt at spørge Skørping Idrætscenter om vi kunne holde gudstjenesterne hos dem på juleaftensdag. De har jo byens største rum, mens vi i kirkerne vil vi blive presset på kapaciteten på grund af afstandskrav og restriktioner, fortæller Sanne Birkely Sørensen, sognepræst i Skørping og Fræer Kirker.

- Her fik jeg en god snak med centerleder Søren Jacobsen. Han var meget positiv, og vi arbejdede videre på ideen, og siden er det blevet noget, som flere aktører i byen har budt positivt ind på, og gerne vil være en del af. Det er virkelig blevet ”noget, vi gør sammen”. Både Meny i Skørping og Skørping-Rebild Lokalråd er sponsor, blandt andet med juletræer og økonomisk støtte. Skørping Borgerforening kaster en del arbejdstimer og kræfter i den praktiske afvikling, mens lokale Jesper Meng Kristensen leverer lys og lyd, fortæller Sanne Birkely Sørensen, der lover maksimal julestemning.

- Vi får store, flotte juletræer og alt det julepynt, som eleverne på Skørping Skole har lavet i løbet af december måned, bliver hængt op i hallen. Det gør vi 23. december, så der bliver travlt, fortæller Sanne Birkely Sørensen.

Corona-sikkert

Julegudstjenesterne afholdes 24. december kokken 12.30 og 15.00, og der bliver plads til 200-250 gæster per gudstjeneste.

- Med 200 gæster kan der være en afstand på to meter mellem hver, men kommer man som familie, kan man sidde tættere, og så kan der være lidt flere. Men vi ender maksimalt på 250 gæster, fortæller Søren Jacobsen, der lover at alt kommer til at foregå så corona-sikkert som overhovedet muligt.

- Man skal bære mundbind, når man ankommer og hvis man bevæger sig rundt. Vi sørger for at der kan holdes afstand og for håndsprit samt afspritning mellem de to gudstjenester, ligesom der ikke vil blive udleveret salmebøger eller hæfter. Salmeteksterne vil køre på et stort lærred, fortæller han.

Organist og orkester

Af naturlige, flytbare årsager kommer kirkeorglet ikke med til gudstjenesterne i Skørping Idrætscenter. Organisten vil dog have et klaver med, som ledsages af et fem-seks-mands orkester, der kommer med lidt forskellige instrumenter og slår de musikalske toner an, så alle nok skal komme i julestemning, inden man kan tage hjem og nyde en dejlig juleaften.

Julegudstjenesterne vil blive afholdt af sognepræsterne Sanne Birkely Sørensen og Ingeborg Bruun Sebbelin. Julens øvrige gudstjenester afholdes i kirkerne.

Skulle der fra sundhedsmyndighederne komme yderligere restriktioner, der påvirker muligheden for at gennemføre gudstjenesterne, bliver de naturligvis aflyst.