Skørping får endnu mere julebelysning

SKØRPING: I fremtiden kommer der også julebelysning op i 25 lygtepæle på den meget befærdede strækning i Skørping: Møldrupvej-Under Broen-Rundkørslen.

Det er Jutlander Bank og Fonden for Sparekassen Himmerland, der donerer 75.000 kr. til udbygning af julebelysningen. Kommunen stiller lygtepælene til rådighed, men Skørping Erhvervsforening står for indkøb, opsætning og vedligeholdelse af julebelysningen.

- Efter at vejen for nogle år siden blev ført under banen, har Skørping Erhvervsforening ønsket at skabe ekstra julehygge på Under Broen og på den del af Møldrupvej, der fører ind til Jyllandsgade. Jeg er glad for at Fonden har doneret 75.000 kr., så byen får endnu mere julebelysning op. Det bliver rigtigt flot, lyder det fra afdelingsdirektør Ella Møller fra Jutlander Bank.

Julebelysningen på den nye strækning bliver af samme type, som i resten af Skørping by, så tingene danner en helhed.

Hvert år samler Skørping Erhvervsforening mange frivillige, der i løbet af et par arbejdsweekender klarer arbejdet med at samle juleguirlanderne og få belysningen sat op i lygtepælene.

- Selvom der bliver flere guirlander at hænge op, er jeg sikker på at alle de frivillige tager en ekstra tørn for at få Skørping til at blive til en rigtig juleby, slutter Ella Møller.