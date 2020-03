Skørping-elever blev klogere på økonomi

SKØRPING: - Jeg har helt sikkert fået gode ting at vide, som jeg kan bruge, når jeg skal flytte hjemmefra.

- Særligt det med ”åop” (årlige omkostninger i procent)var ny og meget nyttig viden for mig.

- ”Åop” skal man godt nok være opmærksom på, erkender Viola Bjerre, elev i 8. c på Skørping Skole.

Pengeugen

Jovist var interesse og spørgelyst stor hos både Viola og klassekammeraterne, da klassen for nylig havde emner som budgetter, renter, skat, opsparing og ÅOP på skoleskemaet.

Alt sammen som en del af ”Pengeugen”, som Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening står bag i uge 11

Men det var meget tæt på ikke at blive til noget for klassen.

i år var der endda udsigt til, at ekstra mange børn skulle dykke ned i det med pengesagerne, idet hele 762 klasser tilmeldt.

Næsten alle klasser aflyst

Men efter et par intense økonomidage mandag og tirsdag valgte arrangørerne at aflyse arrangementer og gæstelærere resten af ugen af respekt for risikoen for spredning af coronavirus.

På Skørping Skole nåede 8.C lige nøjagtigt at få deres pengeuge-dag, da de tirsdag havde besøg af Marianne Karlsen, Commercial Manager hos Nordea i Aalborg.

I samarbejde med klassens matematiklærer, Jens Peter Christensen, lærte hun blandt andet eleverne at lægge et budget.

Også begreber som åop, renter, renters rente, skat og opsparing blev vendt.

Spørgelystne elever

- Det er altid spændende at komme ud og snakke med de unge.

- Jeg oplever virkelig, at de er lyttende, interesserede og spørgelystne, også selvom mange af dem fortsat ikke tænker så meget over deres egen økonomi, fortæller Marianne Karlsen.

Også hos klassens matematiklærer er der stor tilfredshed med initiativet.

- Vi har selvfølgelig selv mange af emnerne på skemaet.

- Men Pengeugen er en rigtig god måde at arbejde intenst med emnet.

- Og så giver det jo også eleverne inspiration, når en person udefra kigger forbi og fortæller om emnet.

Så pengeugen sætter fokus på emnet på en god måde, uddyber Jens Peter Christensen, der i tilgift er landsformand for Danmarks Matematiklærerforening.

Meget bedre i år

Målt på spørgelyst og ihærdighed med at lægge budget og lave opgaver var eleverne også rigtig glade for dagens særlige undervisning.

Det gjaldt førnævnte Viola Bjerre:

- Selvom jeg fortsat kan holde styr på mit eget budget i hovedet, så har jeg helt sikkert fået mange gode ting at vide, som jeg kan bruge, når jeg skal flytte hjemmefra og får nogle andre typer af udgifter, erkender hun.

- Vi havde også Pengeugen sidste år, men det var meget bedre i år, roser Viola Bjerre.