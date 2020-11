Skørping blev bet i skønhedskonkurrence

Titlen som ”Danmarks Smukkeste Stationsby” - nej, den gik ikke til Skørping, som ellers var blandt de ti nominerede kandidater i konkurrencen, udskrevet af organisationen ”Historiske Huse”.

Med 23 procent af stemmerne var det i stedet Haslev i Faxe Kommune, der løb af med sejren - og den attraktive status.

Nr. 2 blev Bramming i Esbjerg Kommune, mens tredjepladsen gik til Odder i det østjyske.

- Der har været massiv lokal opbakning i byerne, og godt 6.000 danskere har stemt på deres favorit blandt de 10 nominerede stationsbyer.

- Alle 10 stationsbyer har gjort sig fortjent til hæder, og det har været fantastisk at se, at der heldigvis stadig er både ejere og kommuner, der passer på bygninger og kulturmiljøer og dermed bevarer både enestående håndværk, skønhed og historie til glæde for os andre og kommende generationer, siger Birthe Iuel, direktør for Historiske Huse.

Historiske Huse afholdt konkurrencen netop for at gøre opmærksom på stationsbyernes bygningsarv og for at pege på, hvor vigtigt det er, at kommunerne registrerer og laver lokalplaner, der sikrer kulturarven.

- Stationsbyerne er rige på netop historiske kulturmiljøer og bygningsarv, og de har et potentiale både nu og i fremtiden, når det gælder bosætning, beskæftigelse og turisme. Og ikke mindst lokal identitet og stolthed uden for de store byer.

- Vi håber, at befolkningen får øjnene op for stationsbyernes kvaliteter, og at kommunerne sørger for at passe på de historiske bygninger, der stadig står og fortæller historien om de byer, der opstod omkring de nye jernbanestationer for omkring 150 år siden.

- Selvom der i sådan en afstemning kun kan være én vinder, er alle kandidaterne værd at besøge og hædre, understreger Birthe Iuel, der således også har masser af ros til overs for stationsbymiljøet i Skørping.

Vinderbyen Haslev er oprindeligt en gammel landsby, der med anlæggelsen af banen i 1870 udviklede sig hastigt og fik både rådhus, tinghus, butikshandel, teater, håndværksvirksomheder og industri.

- Den har næsten alle de elementer, der hører stationsbyen til og bebyggelsesstrukturen omkring jernbanen og Jernbanegade fortæller historien om byens udvikling.

- Samtidig er der mange velbevarede bygninger med fine dekorative detaljer, murværksudsmykninger, udskårne tagudhæng og i det hele taget mange historiske huse med et legende og kreativt udtryk, fremhæver Birthe Iuel.

Historiske Huse (tidligere Bygningskultur Danmark) har siden 2011 gennemført 7 konkurrencer for at finde frem til Danmarks Smukkeste Landsby, Danmarks Smukkeste Købstad, Danmarks Smukkeste Almene Bolig, Danmarks Smukkeste Præstegård, Danmarks Smukkeste Bondegård, Danmarks Smukkeste Herregård og Danmarks Smukkeste Vandmølle.