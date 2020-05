Skørping aflyser byfesten i august

SKØRPING: I Skørping Byfestlaug har de måtte erkende, at det ikke er muligt at afvikle Skørping byfest 2020.

Den nye bestyrelse var ellers godt i gang med planlægningen, og idéerne til byfesten i 2020 var mange, både fra byens borgere og fra bestyrelsen selv.

- Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over at måtte aflyse. Ikke mindst fordi der efter en lang tid med ”sammen og hver for sig”, ville have været fantastisk at mødes fysisk igen.

Mange krumspring

- Vores byfest er jo en kærkommen lejlighed til at få snakket sammen og hygget med hinanden, forklarer Marianne Køpke, formand for byfestlauget.

- Vi har i bestyrelsen forsøgt at gøre mange krumspring for at finde en corona-venlig version af byfesten.

- Især ville vi også gerne gøre noget, hvor vi kunne støtte det lokale erhvervs- og foreningsliv.

- Men desværre var det ikke muligt, beklager formanden for byfestlavet.

Mini-byfester

- Hvis kalenderen stadig reserveret til byfest her til august, så kunne borgerne jo overveje, om man selv skulle holde en mini-byfest.

- Mødes med dem, I plejer at mødes med til byfesten, eller måske dem fra vejen.

- Så kunne man jo købe take-away mad fra de lokale madsteder, blomster fra den lokale blomsterhandler, kage fra bageren og så videre, opfordrer Marianne Køpke.

- I bestyrelsen glæder vi os til en fantastisk byfest i 2021 sammen med alle Skørpings borgere.

Vi er klar til at trække i arbejdstøjet igen, forsikrer formanden for byfestlauget.