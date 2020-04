Skiftedag hos Nybolig

STØVRING: Efter 4 år hos Nybolig Støvring tager ejendomsmægler Marlene Sloth Langkilde nu skridtet og indgår partnerskab med Peter Bargmann.

I samme forbindelse træder Inge Lene Ebdrup ud af ejerkredsen.

- Jeg er meget glad for at fortsætte butikken sammen med Peter, der har mere end 25 års erfaring og er et kendt ansigt i byen.

- Med mine 15 år i branchen er jeg ikke i tvivl om, at jeg kan udfylde rollen med mere ansvar.

- Og det er især den rolle, jeg glæder mig til, siger Marlene Sloth Langkilde.

Privat bor Marlene Sloth Langkilde i Støvring med sin mand og to børn.

Handlet boliger siden 2009

Hun nyder at være en del af det lokalsamfund, hvor hun hjælper folk videre, når de skal skifte bolig.

- Jeg har arbejdet med bolighandel i Støvring siden 2009 og har efterhånden handlet alle ejendomstyper fra grunde til landejendomme, villaer og andelsboliger.

- Og så har jeg via min uddannelse som vurderingskonsulent sat pris på rigtig mange af Støvrings boliger.

- Så det er med andre ord er en by, jeg kender som min egen bukselomme, siger Marlene Sloth Langkilde.

Medindehaver, Peter Bargmann ser også frem til det tættere samarbejde.

”Fantastisk kollega”

- Marlene er en dygtig mægler og fantastisk kollega, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at få en rigtig godt samarbejde, hvor vi sammen vil tage vores forretning til nye højder, siger Peter Bargmann.

Marlene Sloth Langkilde overtager indehaverrollen fra Inge Lene Ebdrup.

- Vi har haft et utroligt godt samarbejde med Inge Lene, og det kommer jeg til at savne.

- Men jeg er sikker på, at vi kan bruge meget af det, vi har lært af Inge Lene på vores videre rejse med at udvikle forretningen.

- Jeg ønsker hende held og lykke fremover, siger Marlene.

Reception efter coronakrisen

På grund af coronakrisen har det ikke været muligt at markere ejerskiftet med en reception.

Men kunder og venner af forretningen vil ikke blive snydt.

- Vi ser frem til at holde et brag af en reception når vi er på den anden side af krisen,.

- Her vil der være rig mulighed for også at sige tak til Inge Lene Ebdrup for en stor og utrættelig indsats, lover Marlene Sloth Langkilde.