Skal vi lægge arm?

ARDEN: IF Jarl Arden har fået en ny sportsgren. Arden Armwrestlers har set dagens lys med en ambition om at kombinere det sociale og bredden med at blive en af de førende armwrestler-klubber i Danmark. På begge fronter har den nye klub fået en god start.

Mange forbinder nok det at lægge arm med noget, der foregår på et skummelt værtshus eller i tvivlsomme miljøer i amerikanske film. Sådan er det måske også, men det er meget mere end det. Det er faktisk en sportsgren, der kræver fysik, overblik, teknik, hurtighed, styrke, udholdenhed og taktisk snilde. Den kombination tiltalte Jonas Laursen fra Arden, da han lidt tilfældigt prøvede armlægning for nogle år siden.

- Jeg blev bidt af det med det samme, og jeg prøvede derfor at finde en armwrestler-klub i nærheden. Den nærmeste var i Aarhus, hvor jeg startede, og har dyrket sporten de sidste to år, og stadig træner om onsdagen. Så mødte jeg Troels Christoffersen fra Hobro, der havde samme interesse og passion. Sammen fik vi idéen til at starte noget op her i området, og det gjorde vi.

Jarls bestyrelse var med på idéen

- Vi startede med at træne hjemme hos mig privat, men på et tidspunkt kom vi i dialog med Julie Lund Dalsgaard fra IF Jarl Arden. Her blev det aftalt, at vi skulle komme til et bestyrelsesmøde og fortælle lidt om armwrestling og vores idé med klubben med henblik på at kunne blive en officiel del af IF Jarl Arden.

- Det var Kim Lynge Frederiksen, der har vundet sølv ved DM i armwrestling, og mig selv, der skulle fremlægge det, og vi var noget nervøse, da vi skulle stå foran bestyrelsen. Men de var superfriske og med på idéen, og vi blev hurtigt en del af idrætsforeningen og fik lov at træne i Arden Hallerne. Det gør vi hver søndag mellem klokken 12 og 14.

- Når vi træner, er der mange, der tilfældigt kigger forbi, og nogle prøver og får interesse for det. Det er en rigtig god måde, at udbrede kendskabet til sporten og det nye tilbud. I øjeblikket er vi 8-10 personer, der træner hver gang, og mange flere interesserede. På vores Facebook-gruppe er vi lige nu 32 medlemmer, fortæller Jonas.

- Jeg tror, at vi er den eneste armwrestler-klub, der er blevet en del af en officiel idrætsforening, og det er vi meget stolte af og glade for. Det betyder rigtigt meget for vores muligheder fremadrettet, hvor vi gerne vil være en social klub, hvor alle er velkomne, og med fokus at have det sjovt sammen.

Går efter DM-titler

- Men vi har også ambitioner om at blive blandt de bedste klubber i Danmark, og da vi allerede har et par stærke navne hos os, skulle det absolut være muligt. Kim, som jeg nævnte før, har vundet DM-sølv, og så har vi Anna Grönlund, der vundet EM-sølv.

- Så ja, det kan godt være, at Jarl Arden ikke vinder Superligaen i fodbold, men hvem ved, om vi kan hjemføre et DM til klubben i armwrestling, slutter Jonas.

Armwrestling kan dyrkes af alle over 12 år. Træningen foregår med en kort opvarmning, hvor de muskler, der anvendes, varmes grundigt op og der kommer god blodgennemstrømning til armene. Derefter trænes der ved et officielt armwrestler-bord, hvor et par instruktører hjælper med teknikker og praktisk udførelse. Træningen foregår på tværs, hvilket betyder, at alle i princippet dyster mod hinanden uanset viden og niveau. Træningen foregår i Arden Hallernes foyer, men er vejret godt, kan bordene tages med udenfor.