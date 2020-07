Skagen-familie indviede hængetelte

For et par uger siden kunne Rold Skov Bladet berette om en ny form for skovcamping i Oplev Krat ved Rebild Bakker, nemlig overnatning i hængetelte spændt op mellem træstammer.

Mandag 27. juli fik teltene premiere.

Det var en syv mand stor familie fra Skagen, der havde taget turen sydpå til Rebild for at indvie de helt særlige hængetelte: Parret Rikke Kromann og Dion Sørensen sammen med døtrene Signe, Sofie, Anne Mathilde, sønnen Arthur og svigersønnen Frederik.

- Jeg så et opslag for teltene på Facebook og tænkte, at det kunne da være fantastisk at prøve - og en stor naturoplevelse.

- På forhånd havde vi fortalt de unge mennesker, at de skulle pakke praktisk tøj og en sovepose, men ikke, hvor vi skulle hen, og hvad vi skulle lave. Så vi var spændte på at se, hvad de ville sige til at skulle sove i hængeteltene inde i skoven, lyder det fra Rikke Kromann, alt imens hun er i gang med opvasken fra morgenmaden, der bød på havregrød lavet over bål.

Skovens lyde forstærkes

At dømme på tilbagemeldingerne fra de unge mennesker var det en stor oplevelse at overnatte i skoven, også selvom der hverken var elektricitet, wifi, pool eller spa-område.

- For det første så sover man fantastisk i teltene. For det andet var det en stor naturoplevelse at kunne ligge og kigge ud af teltene og direkte ind i skoven, og så forstærkes skovens lyde om natten. Man kunne høre dyr, der kiggede forbi og puslede under én, lyder det fra Frederik, der ligesom de øvrige ikke lod sig slå ud af det danske sommervejr, der natten igennem bød på tung regn.

- Det var kun hyggeligt, og der siver jo på ingen måde regn ind, når teltet er spændt op mellem træstammerne og ikke rører jorden. Samtidig er det sådan en beroligende og hyggelig lyd med regnens trommen på teltdugen, lyder dommen fra Signe.

Ud over oplevelsen af at sove i de særlige telte i skovens dybe, stille ro bød dagen og aftenen også på forskellige aktiviteter for familien, blandt andet en mørketur i Thingbæk Kalkmine, rundtur på Rebildcentret, naturvandring til Jacobsstigen, naturformidlingstur, klatring og ikke mindst kaffe brygget på vand fra Skillingbro Kilden.

Det er firmaet BS Event – med Henrik Bjerg og Sophus Søbye i spidsen – der har taget initiativet til overnatningerne i hængeteltene, krydret med adventure-aktiviteter og lejrliv.

- Familien fra Skagen er de første, der overnatter i teltene. Ideelt set havde det selvfølgelig været optimalt at starte tidligere på sommeren, men af praktiske grunde har det desværre ikke kunnet lade sig gøre, men nu er vi i gang, fortalte Henrik Bjerg og fortsætter:

- Heldigvis har der allerede været rigtig fin interesse for booking af teltene, så vi håber på en rigtig god sensommer.