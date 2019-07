Sjov idræt for Aarestrups yngste

AARESTRUP: Idræt for de tre til seks-årige kan være et vidt begreb.

Tydeligt illustreret, da Aarestrup Gymnastik- & Idrætsforening holdt sommerafslutning for en lille flok af foreningens aller yngste medlemmer.

Trænerne Andrea og Victoria har sæsonen igennem haft fokus på at aktivere børnene med alt lige fra fangeleg over rundbold, fodbold, boldkast til og andre sjove lege, der er med til at styrke både fin- og grov-motorikken og give et godt indblik i det sociale liv i en idrætsforening.

I det gode vejr var sommerafslutningen henlagt til den lokale multibane, og selvfølgelig var der undervejs også is til alle som afslutning på forårssæsonen.