Siem fester med traktorvognsture og cykelringridere

SIEM: Lørdag 15. juni er der igen byfest i Siem. Dagen starter som vanligt med gratis kaffe og rundstykker kl. 10.

I år er der som noget nyt traktorvognskørsel. Anton Ohrt-Nissen stiller sig til rådighed, så alle der har lyst, kan komme med på en tur rundt i Siem.

Der er også cykelringridning på programmet. Det foregår på græs, så man lander blødt, hvis man skulle falde af cyklen. Man skal medbringe egen cykel og cykelhjelm.

På pladsen ligger forskellige legeredskaber, som hurtigt kan bruges i en konkurrence, for eksempel stangtennis.

Over middag åbnes der for salg af hjemmelavede frikadeller og ribbenssteg med tilbehør, burgere og pølser fra grill. Og den populære børnebar tilbyder børne-drinks i flotte farver, ligesom der sælges is og popcorn.

Kl. 13 åbnes der for salg af lopper og tombola med gevinster skænket af de erhvervsdrivende i Siem og omkringliggende byer.

Traditionen tro er der kagekonkurrence om byens bedste og mest fantasifulde kage. Et uvildigt dommerpanel på tre personer findes mellem gæsterne på pladsen. Kagerne vil senere kunne købes til en kop kaffe. Alle kager afleveret inden kl. 13.30 er med i konkurrencen.

Auktionen begynder kl. 16. Kl. 18 bliver der dækket op til aftensmad med to slags kød fra grillen med stort salat- og kartoffelbord.

Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen om aftenen af hensyn til indkøb. Det skal ske senest 13. juni til Hanne Sørensen.

Torsdag 13. juni hentes der også ting til loppemarkedet. Folk kan enten selv aflevere ting på legepladsen torsdag, sætte det ud til vejen i Siem eller henvende sig til bestyrelsen.