Seniorerne har travlt i Veggerby

VEGGERBY: Veggerby Seniorer har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Karen Margrete Adamsen som formand, Kirsten Graversgaard næstformand, Hanne Christensen kasserer, nyvalgte Henning Jensen sekretær og Ole Stefansen menigt medlem i bestyrelsen.

Foreningen har også i 2018 haft et meget aktivt år med et væld af arrangementer, blandt andet foredrag, sangeftermiddag, tur i seniorbiografen, besøg af Dansk Hørecenter, deltagelse i Store Legedag, gudstjenester, ørreddag i Højris, udflugter, besøg hos Lift-Up i Støvring og bankotur til Ribe Domkirke og indkøb i Tyskland.

Foreningen er også medarrangør af 12 gåture og har desuden stået for et arrangement under det lokale projekt ”Sundhed for pengene”, nemlig besøg af diætist Margit Strauss Hansen, Rebild Kommune.

Der har været god tilslutning til alle arrangementer.

Veggerby Seniorer er også kommet godt i gang med arrangementer i 2019 med besøg af Annette og Kurt Søegaard, Øster Hornum, som fortalte om et skoleprojekt, de har støttet i Uganda, besøg af Jytte Schack, Hobro, som sang og spillede revyviser på guitar og sangeftermiddag med Anne Marie Hyldgaard.

4. juni er der igen ørreddag i Højris

Veggerby Seniorer er også klar med et nyt program for det næste år med blandt andet len heldagsudflugt til Nationalpark Thy, Lodbjerg Kirke og fyr samt vindmølletestcentret i Østerild.