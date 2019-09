Seniorer til modeshow på kro

SULDRUP: Der var stort rykind på Suldrup Kro, da Sønderup Suldrup Seniorer forleden inviterede til spis sammen-aften.

Spis sammen-aftenerne samler normalt mellem 65 og 90 personer.

Efter spisningen denne aften viste den lokale Røde Kors-butik efterårskollektionen frem.

Seks lokale mannequiner stod for at præsentere tøjet, og efter opvisningen var der stor Interesse for at se nærmere på tekstilerne.

Næste arrangement er en løvfaldstur til Staudeengen i Gundersted, som er kendt for en meget flot have, hvor der bl. a. gror Aronia-bær.

Der vil også være smagsprøver m.m.