Masser af liv i Stubhuset

Tilbage i 2001 fik nogle den idé, at omdanne Støvrings tidligere friskole på Grangårdsvej midt i byen til et kulturelt og folkeligt samlingssted. At dømme på aktiviteterne anno 2019 var det ikke nogen helt dum idé. Vi kiggede forbi, og fik en snak med musikchef Helle Jørgensen – blandt andet om efterårets spændende koncertprogram og husets udvikling