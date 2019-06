Semifinalen blev endestation for U 15 pigerne fra Fyrkat Q

MARIAGERFJORD: Semifinalen om de jyske mesterskaber for U 15 piger blev også endestation for Fyrkat Q - det lokale samarbejdshold.

På Valsgaard Stadion besejrede Kibæk pigerne fra Valsgaard, Mariager, Hobro og Arden med 6-2 efter 3-2 ved pausen.

Kibæk som hurtigt kom foran 2-0.

Modstanderen virkede opsatte og klar fra start. Der blev budt på tætte markeringer overalt på banen, og det var derfor svært for hjemmeholdets spillere at få gang i det ellers flydende opspil og midtbanespil.

Et groft frispark

Midt i halvlegen blev der spillet en god bold op til vores lynhurtige angriber Mathilde Milert, som tog bolden til sig, vendte rundt og havde front direkte mod Kibæks mål.

Desværre blev der lavet et groft frispark mod hende.

Mathilde Milert måtte skiftes ud og kom ikke i aktion i kampen igen.

Det viste sig senere, at hun havde pådraget sig en slem hjernerystelse.

Det var selvfølgelig et grimt slag i ansigtet på spillerne, og det var tydeligt, at det påvirkede spillerne i resten af kampen.

Alligevel kæmpede pigerne videre og fik også reduceret på et flot frisparksmål af Josefine Sørensen.

Spillet bølgede

Spillet bølgede herefter frem og tilbage, men Kibæk øgede på et godt mål til 3-1.

Igen fik Fyrkat Q reduceret på et flot langskudsmål af Lone Stoter, så stillingen ved pausen var 3-2.

I 2. halvleg blev der kæmpet hårdt om at få overtaget.

Fyrkat prøvede på at komme tilbage i kampen og havde blandt andet et fantastisk langskud, som desværre prellede af på overlæggeren, et skud som Kibæks målmand ikke så skyggen af.

Herefter var det lidt som om den sidste tro på sejr sivede lidt ud af pigerne, og Kibæk fik scoret nogle flotte mål på kontraer, så sejren blev på 6-2.

Kibæk vandt derfor en fortjent sejr og finalepladsen om det jyske mesterskab.

- Kibæk er et godt hold, men alligevel stod Fyrkat Q pigerne med en mærkelig fornemmelse i maven efter kampen.

En god præstation

- For på en god dag og med mere held i sprøjten, så kunne vi sagtens have spillet helt lige op med Kibæk.

- Vi ved alle, at vi kan spille langt bedre, end vi gjorde i semifinalen, bedømmer Erik Christensen, en af grundlæggerne af Fyrkat Q samarbejdet.

- Alligevel er det stort, at det sammenbragte hold af spillere fra Arden, Valsgaard og Hobro nåede blandt de fire bedste hold i Jylland.

- Holdet blev først samlet i 2019, og det er en super præstation af holdet at være nået så langt i løbet af så kort tid, at pigerne er kommet så langt, fremhæver Erik Christensen.

Næste opgave for pigerne Vildbjerg Cup, der afvikles i starten af august.