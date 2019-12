Seks golfklubber i samarbejde

HIMMERLAND: Hobro Golfklub, Mariagerfjord Golfklub, Volstrup Golfklub, Rold Skov Golfklub, Randers Fjord Golfklub og Sebber Kloster Golf Klub har sammen indgået et samarbejde, som giver klubbernes flere end 3500 medlemmer en række nye muligheder for at dyrke deres sport.

For en merpris på 850 kr. får de ret til frit spil på de seks golfbaner, som er omfattet af samarbejdet – under forudsætning af, at de i forvejen er medlem af én af de klubber, der er med i samarbejdet.

De samarbejdende klubber har alle tidligere været med i en anden golfring, men for manges vedkommende indebar dét, at medlemmerne skulle ud på en længere køretur for at udnytte deres golfringskort. Med den nye ring spares der ikke kun tid - men også kørte kilometer for medlemmerne.

Medlemsklubberne åbner også op for et samarbejde på andre områder.

Bl. a. vil der blive etableret en fælles turnering, hvor man én gang om året kårer en Golfring-mesteren i de forskellige rækker.

Derudover får fællesmøderne klubberne imellem også et netværksperspektiv, hvor der kan ske fælles inspiration - og opstå nye samarbejder omkring nogle af de mange funktioner, der er i en golfklub.