Se billederne: Terndrup fejrede hallens 50 års fødselsdag

TERNDRUP: Da Terndrup Hallen for 50 år siden blev indviet, blev der delt 10 forkromede lægtehamre ud til personer, som havde ydet en helt ekstraordinær frivillig indsats med at få hallen op at stå. En af dem, der modtog hæderen var Peter Ove Jensen. Hans hammer blev i går givet tilbage som gave til hallen i Terndrup, da der blev holdt 50 års jubilæumsreception for hallen.

Hammeren bliver i fremtiden udstillet i idrætscentret sammen med en stor bunke historisk materiale, som fortæller centrets historie samt historien om, hvordan hallen i sin tid blev via et enormt lokalt engagement i den himmerlandske by med knap 2000 indbyggere.

Det var næstformanden for hallen, Helle Astrup, der lørdag modtog gaven fra den tidligere halbestyrer Carl-Erik Andersen, som gennem 14 år var halinspektør på stedet.

Carl-Erik Andersen - bedre kendt som Calle - fik den af tidligere halinspektør, Knud Pedersen, som privat gave, da Calle 4. november 2002 tiltrådte stillingen.

- Men jeg synes, at den hører til i hallen, og derfor skal den nu tilbage, lød det i går, da han overrakte den til Helle Astrup.

Carl-Erik Andersen fortæller, at Peter Ove Jensen ikke selv nåede at opleve halvindvielsen for 50 år siden - han døde kort før indvielsen. Derfor fik hans familie den forkromede hammer. Familien gav den senere i gave til daværende halinspektør Knud Pedersen som altså i 2002 gav den videre til Carl-Erik Andersen.

- Den har haft en hædersplads hjemme hos os, men nu får den et nyt liv sammen med det historiske materiale, lød det fra en glad Carl-Erik Andersen, der var halinspektør frem til 2016.