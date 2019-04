Se billederne: Skoleløb i Terndrup for lungesyge børn

TERNDRUP: Sidste dag før påskeferien var den normale klasseundervisning droppet for eleverne i Kilden børne- og unge univers til fordel for deltagelse i et to timer langt motionsløb på en tre kilometer lang afmærket rute rundt i Terndrup midtby og med start og mål på parkeringspladsen ved SuperBrugsen.

- Formålet med elevernes deltagelse i det landsdækkende Team Rynkeby skoleløb er at samle penge ind til børnelungefonden. Alle elever på skolen i Terndrup og Blenstrup samt 1. til 5. klasse på Bælum Skole deltager, så i alt 400 elever er med i motionsløbet, fortæller lærer Pernille Lynnerup, der sammen med to kollegaer er tovholder for afviklingen af løbet.

Ikke uventet havde Rynkeby i forbindelse med det landsdækkende skolearrangement sponsoreret gratis saft til eleverne under løbet i en bod foran SuperBrugsen.

Her stod byens nye brugsuddeler siden december, Emil Bak, også klar til at uddele gratis frugt til eleverne under og efter løbet.

- Ud over de forskellige former for frugt støtter vi også børnelungefonden ved de fire første dage i denne uge via opslag på Facebook at have givet vores kunder fire forskellige gode slagtilbud, hvor vi for hvert solgt tilbud har doneret fem kroner til fonden. Et eksempel på tilbuddene har været en pakke med 50 pølser til 129 kroner. Tilbuddene på Facebook stoppede torsdag aften, og med 236 solgte tilbud har det betydet en donation af 1180 kroner til børnelungefonden, forklarer brugsuddeler Emil Bak stolt, mens han afventer at de første elever runder boden på parkeringspladsen efter at have gennemført løbsruten på de tre kilometer førte gang.

Forældre til de 400 deltagende elever i motionsløbet og andre havde også mulighed for blandt andet via mobilepay at donere penge til børnelungefonden.

Da løbet var afsluttet kunne Pernille Lynnerup og de to medarrangører konstatere, at Rynkeby skoleløbet i Terndrup havde resulteret i en samlet donation på 37.097 kroner til børnelungefonden.

Brugsuddeler Emil Bak havde også doneret en kæmpestor Rynkeby abe bamse til den klasse, der var mest aktive i motionsløbet.

- Efter løbet valgte vi at tildele bamsen til alle 0. klasserne på skolerne i Terndrup, Bælum og Blenstrup. De får den nu på skift som en slags vandrepokal, og til gengæld skal de i klasserne skive en lille historie om den, forklarer Pernille Lynnerup.