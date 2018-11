Se billederne: 400 opfindere samlet i Skørping

SKØRPING: De to idrætshaller i Skørping Idrætscenter og de tilstødende lokaler summede det meste af onsdag i den grad af liv, da samtlige omkring 400 skoleelever på 6. klassetrin i hele Rebild Kommune var mødt op for at præsentere deres bud på en praktisk mulighed for grøn omstilling i samfundet.

For første gang nogensinde deltog skoleeleverne i Rebild Kommune nemlig i den landsdækkende opfinderkonkurrence Projekt Edison.

Formålet er at introducere eleverne for innovation og iværksætteri, hvor de opdelt i mindre grupper skulle fremstille et innovativt produkt ud fra et overordnet tema, der i år netop var Grøn omstilling.

- Det er jo fantastisk at opleve, hvordan de mange elever alle møder ind her i dag i idrætscentret fulde af begejstring og masser af forventninger, påpegede Mads Rune Jørgensen, der som børn- og ungechef er tovholder for dagens lokalfinale i Projekt Edison.

En uges forberedelse i klassen

De omkring 100 grupper af elever havde alle udtænkt og forberedt deres forskellige bud på en mulig grøn omstilling.

Direkte adspurgt har alle grupper brugt omkring en uges tid hjemme i deres respektive klasser på at få gode idéer og udvikle dem til et fælles projekt til konkurrencen.

En af grupperne er 6C på Skørping Skole, der bidrog til konkurrencen med et bud på, hvordan man kan minimere brugen af plast i dagligdagen og genbruge det under arbejdstitlen Refill plast.

- Først fik en af os den gode idé, hvorefter andre i gruppen kom med forslag til hvordan produktet kunne blive endnu bedre i sin endelige form, fortæller Astrid, mens de to andre klassekammerater i gruppen Frederik og Emilie nikker samtykkende.

Blandet dommerpanel på 20

Hele formiddagen havde et dommerpanel travlt med at bedømme de mange elevgruppers forslag til grøn omstilling.

Panelet bestod af 20 personer, der både repræsenterede medlemmer af byrådet, skolefolk, lokale erhvervsfolk og iværksættere samt forskere.

Blandt den lille håndfuld repræsentanter for byrådet var Allan Busk (L), og han havde under sin tur rundt i de to idrætshaller masser af rosende lovord til de fremviste elevprojekter, som han både betegnede som gennemtænkte og spændende demonstreret.

Efter middagspausen var dommerpanelet karl til at udråbe dagens vindere for hvert af de seks skoledistrikter i Rebild Kommune.

De går efter lokalfinalen i Skørping Idrætscenter nu videre til landsfinalen, der foregår i Fredericia 15. november.

Her er der både præmier til 1., 2. og 3. pladserne, nemlig henholdsvis 10.000 kr., 6.000 kr. og 4.000 kr.