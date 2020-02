Savsmuld, noder og teknik i musical-ånd

VINDBLÆS: ”Klokken er 8.05, og den buldrer.

Alle børn og lærere stimler som myrer ned mod morgensamling, før forberedelser til den store musical kan begynde.

Alle er spændte og glade, men en smule nervøsitet kan skimtes i øjnene.

Og så er dagen i gang!

Sådan skriver eleverne Matias Kristensen og Sebastian Porsborg Iversen fra syvende klasse og med på medieholdet på Vindblæs Friskole.

Drengene refererer fra optakten til friskolens teateruge, som slutter i denne uge, og som har involveret hele skolen - også børnehaven.

De knokler på

”På gangene løber børnene rundt og er glade, og man kan mærke den gode stemning.

De større elever arbejder meget hårdt og knokler for at nå at blive klar til skolens musical.

Alle lærer og elever må samarbejde, for at musicalen lykkes med sang og musik, skuespil, sceneopbygning, kulisser og teknik.

I skolens hal er der lidt stress på for at nå at bygge scenen, hvor musicalen afholdes.

Man kan ikke undgå at se stærke drenge og piger, som bærer rundt på tunge materialer udenfor i den kolde, men friske luft.

Heldigvis går der ikke længe, før de kan begynde at skrue tingene sammen.

Lyde fra musiklokalet

Ofte hører man lyde fra musiklokalet, hvor en anden flok elever øver sig på de mange instrumenter.

Rytmen var til tider ude af takt, men det skal nok komme.

Øvelse gør mester!

Luften i lokalet er lummer og varm, men blot et tegn på godt samarbejde for at blive klar til forestillingen.

Pludselig hørte vi lyden af en sav - heldigvis uden for musiklokalet.

I sløjd var der nogle, der sleb, nogle der savede, og nogle der hamrede.

Man kunne se på dem, at det var hårdt arbejde.

Der var svedigt og koldt derinde fordi dørene stod åbne.

De, der trængte til en pause, havde svært ved at snakke på grund af de larmende maskiner.

Fabrikken var i fuld sving og sendte kulisserne videre ind til en tung duft af ny maling, hvor der pudses om detaljerne.

Penselstrøg og hyggesnak

Derinde hører man kun penselstrøg og hyggesnak, og folk er koncentreret om godt arbejde.

Længere nede af gangen, kan man høre summende højtalere fra et klasselokale.

Indskolingseleverne ser film om gamle dage, som musical stykket bygger på.

Luften er varm, fordi børn og pædagoger sidder tæt sammen i det lille lokale.

Hvem kan ikke lide at se film i skolen?

Inde i SFO’en sidder nogle store elever fra 8. og 9. klasse, hvis arbejdet er at være sammen med de mindre elever.

De hygger, hører musik og snakker i en dunst af madpakker.

Ud af ingenting lyder et kæmpe skrig fra et klasselokale.

Til vores store overraskelse var det “bare” koret, som varmede deres stemmer op. Alle pigerne var engagerede sangfugle, som forbereder samtlige sange til forestillingen.

Hurtigt blev vi smidt ud, for ikke at forstyrre øvningen.

For at øve

Ude på gangene var små og store skuespillere spredt, for at øve deres rolle.

Nogle havde flere replikker end andre, men alle bakkede hinanden op i en summende stemning af replikker på repeat.

Nogen, der til gengæld ikke snakker så meget, er en lille flok elever i medierummet, der knokler med foto- og videoredigering i en sværm af radio musik og drengehørm.

Nogle vil tro, at dette er et ønskescenarium, som blot varer et par minutter.

Virkeligheden er derimod at dette er den benhårde, og mindst lige så hyggelige, teateruge på Vindblæs Friskole.

Alle kæmper med og for hinanden til at blive klar til den offentlige forestilling torsdag 6. februar klokken 10 i Norup-hallen.

Vi glæder os.

Ses vi?”