Saunahytte og e-sport får EU-penge

HIMMERLAND: Seks projekter i Rebild og Mariagerfjord Kommuner kan se frem til et samlet EU-tilskud på 1,13 mio. kroner.

Hvis ellers Erhvervsstyrelsen bakker op om den indstilling, som styrelsen netop har fået fra bestyrelsen i LAG Himmerland.

Thorsgaard Efterskole

Thorsgaard Efterskole ved Hobro er indstillet til at få 158.131 kroner i støtte til et projekt under overskriften ”Uderum - grønne ungeliv og bæredygtig fremtid”.

Til etape 2 af trætophytte-projektet ”Løvtag Als Odde” er den lokale LAG-organisation indstillet på at bevilge 350.000 kroner.

Saunahytte e-sport

En ”Saunahytte til vinterbadere” v/ Hadsund Roklub (og Hadsund Sejlklub) er indstillet til at få 126.700 kroner i støtte.

Hobro IK af 1913 kan med stor sandsynlighed se frem til at blive tilgodeset med 221.800 kroner i bestræbelserne på at blive ”Danmarks mest bæredygtige fodboldklub”.

En såkaldt ”BPN Maker Space” v/ Business Park Rebild i Støvring er indstillet til at få 132.583 kroner i støtte.

Endelig lægger bestyrelsen for LAG Himmerland op til at støtte den nye forening ”Støvring e-Sport” med 150.000 kroner.

Ny ansøgningstrunde

Den endelig afgørelse fra Erhvervsstyrelsen om tilskud til de seks projekter forventes at foreligge i løbet af de kommende måneder.

Samtidig skyder LAG Himmerland en ny ansøgningsrunde i gang.

Frem til onsdag 29. april ved middagstid er der mulighed for at lægge billet ind på en samlet, lokal LAG-tilskudspulje på cirka en million kroner.

Dertil kommer en ekstra grøn pulje på cirka 400.000 kr. - øremærket til ”særligt bæredygtige, klimavenlige og grønne projekter”.

Minimum 100.000 kroner

Ansøgninger til LAG midlerne skal som minimum have et budget på 100.000 kr, og tilskuddet fra LAG kan højst udgøre 50 pct. af de støtteberettigede udgifter.

I øvrigt er det altid en fordel at kontakte LAG-koordinator Anne Ritman i god tid inden fristen for at få hjælp til ”at spille sig på banen til støtte”.

Sådan anbefales det i en pressemeddelelse fra den lokale LAG-organisation.