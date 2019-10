Samtalemiddag i SuperBrugsen Terndrup

TERNDRUP: Super Brugsen i Terndrup dækker op til samtalemiddag og inviterer områdets børn og voksne til samtale og hverdagsmad tirsdag 8. oktober.

Det gør de for at styrke dialogen i lokalområdet, og det sker midt i butikkens åbningstid.

Samtalen handler fx om lokalområdets fællesskaber eller ”Hvor er vores by på vej hen”?

Initiativet er en del af ”Danmark taler sammen”, som Coop og ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation står bag. Over hele landet inviterer Coops butikker til samtale og hverdagsmad tirsdag den 8. oktober. Formålet er at styrke dialogen, fællesskabet og få lokalområdet til at tale mere sammen.

- De enkelte butiksbestyrelser står for arrangementet, og indtil videre har omkring 30 butikker valgt at invitere borgerne inden for i uge 41, oplyser formand for Terndrup Brugsforening, Allan Jæger Jensen.

På bordene til ”Danmark taler sammen” vil deltagerne finde en samtalemenu – et menukort med spørgsmål, som kan sætte samtalerne i gang.